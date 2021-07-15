Apple планирует нарастить выпуск еще неанонсированных iPhone на 20%

15 июля 2021 г., 10:25

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По данным Bloomberg, компания Apple поставила задачу своим поставщикам увеличить производство iPhone следующего поколения на 20%.



Резкое увеличение объемов производства в 2020 году произошло несмотря на то, что прошлый год был тем, что производитель назвал «суперциклом», обусловленным новыми моделями 5G, которые предлагали потребителям доступ к улучшенным, более быстрым беспроводным сетям.



Согласно источникам Bloomberg, уровень производства iPhone поддерживался на уровне около 75 миллионов устройств с момента запуска продукта до конца года. Теперь, как сообщается, компания намерена выпустить до 90 млн своих новых iPhone.



Между тем аналитики Credit Suisse в записке в среду заявили, что 5G продолжит стимулировать обновления, поскольку операторы расширяют развертывание сетей пятого поколения.



Credit Suisse ожидает, что продажи iPhone составят 234 млн единиц в этом году, 237 млн - в 2022 г. и 249 млн - в 2023 г. Apple прекратила сообщать цифры о продажах iPhone в штуках, но представила информацию о выручке по смартфонному направлению за второй квартал финансового года — было заработано 47,94 млрд долл., что на 65,5% больше, чем в прошлом году .



«Мы увидели хорошую динамику в цикле iPhone 12», - отмечают аналитики Credit Suisse в своей аналитической записке - «Мы по-прежнему настроены оптимистично в отношении 5G как катализатора обновлений iPhone с течением времени, но полагаем, что с этого момента импульс, скорее всего, замедлится из-за смещения акцента с первых пользователей, переходящих на модели Pro, на массовый переход более 1 млрд пользователей iPhone".



Вполне вероятно, что в этом году Apple представит обновленную линейку iPhone в сентябре. Новые смартфоны, как ожидается, должны получить ряд заметных преимуществ по сравнению с iPhone12. Среди прочего аналитики ожидают, улучшение возможностей камеры — видео и оптического зума. Возможно, старшая модель получит LTPO-дисплей с переменной частотой обновления.

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