MUK розширює портфель корпоративних AI рішень Anthropic Claude в хмарі Amazon Bedrock

15 мая 2026 г., 12:25

0

Tweet

Група компаній MUK оголошує про розширення свого портфеля корпоративних AI рішень великою мовною моделлю Claude, розробленою компанією Anthropic, що надається через Amazon Bedrock, у рамках підписання Authorized.

Ця співпраця дозволяє партнерам у Центральній Азії, на Кавказі та в Європі впроваджувати можливості генеративного AI, які є безпечними, масштабованими й відповідають корпоративним та регуляторним вимогам. Anthropic Claude поєднує розширені можливості логічного висновку, багатомовну взаємодію та обробку документів з великим контекстом з повністю керованою інфраструктурою AWS, інструментами управління та єдиною моделлю білінгу.

Таким чином MUK допомагає клієнтам перейти від етапу експериментів до досягнення реальних бізнес-результатів. Amazon Bedrock дозволяє замовникам розгортати Claude у власних середовищах AWS, зберігаючи повний контроль над даними, безпекою та доступом. MUK посилює цю пропозицію завдяки регіональній експертизі, гнучким комерційним моделям та підтримці впровадження через широку екосистему партнерів AWS Solution Partners.

Клієнти отримують корпоративний рівень безпеки, управління та відповідності вимогам з повним контролем над даними, ідентифікацією та доступом. Рішення легко масштабується завдяки моделі оплати pay as you go, дозволяючи співвідносити витрати із фактичним споживанням.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI