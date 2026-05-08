Рішення Imperva для Google Cloud забезпечить комплексний захист додатків та даних

Компанія Thales оголосила про запуск рішення Imperva для Google Cloud, що дозволяє організаціям об'єднати продуктивність хмарної інфраструктури Google із передовими можливостями захисту додатків та даних від Imperva. Рішення розроблене для забезпечення безпеки критично важливих робочих навантажень у гібридних та мультихмарних середовищах, інформує «Софтпром».

Ключові переваги інтеграції Imperva та Google Cloud: розгортання без збоїв (не потрібно жодних змін DNS, управління SSL або перепроєктування архітектури); миттєвий захист із мінімальним налаштуванням (надійний захист із першого дня, політики оновлюються щодня спеціалізованою групою дослідників загроз); стійка архітектура (відсутність єдиної точки відмови, додатки залишаються доступними навіть у разі збоїв); проєктування з упором на автоматизацію (розгортання на основі API з підтримкою Terraform для робочих процесів DevOps); зниження операційної складності для команд DevOps та безпеки.

Рішення Imperva для Google Cloud надає організаціям уніфіковану платформу безпеки, яка спрощує управління ризиками та підвищує операційну ефективність. Замість того щоб змушувати підприємства встановлювати захист постфактум, Imperva для Google Cloud інтегрує розширену безпеку застосунків безпосередньо в інфраструктуру, на яку вже покладаються розробники. Завдяки інтеграції з власною архітектурою Google Cloud, Thales (Imperva) забезпечує безпеку, що масштабується відповідно до сучасних вимог до розробки додатків, підтримуючи швидші інновації при збереженні рівня захисту, необхідного для ефективних цифрових сервісів.

Тож організаціям не потрібно обирати між продуктивністю, простотою та захистом. З Imperva для Google Cloud безпека стає частиною хмарної інфраструктури, забезпечуючи захист корпоративного рівня без порушення процесу розробки та доставляння застосунків

