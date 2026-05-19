Lapathoniia пропонує API-доступ до українських LLM на базі локальної інфраструктури

В режимі закритої бети запустилася Lapathoniia – перша вітчизняна платформа для роботи з українськими великими мовними моделями, всі ключові компоненти якої фізично розташовані в межах країни. Це принципово відрізняє проєкт від більшості сучасних AI-сервісів, що залежать від іноземної хмарної інфраструктури. Розробники обрали шлях повного технологічного суверенітету.

Технічну основу Lapathoniia формує інфраструктура De Novo, одного з провідних українських провайдерів хмарних рішень корпоративного рівня. Академічну підтримку забезпечує кафедра штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка».

У першому релізі Lapathoniia надає API-доступ до двох моделей – MamayLM та LapaLLM. Обидві є розробками українських команд і орієнтовані на роботу з україномовним текстом. Розробники планують поступово розширювати каталог моделей, додаючи нові рішення від вітчизняної AI-індустрії. Таким чином платформа має стати єдиною точкою входу для розробників і бізнесу до українських LLM. Адже API-шлюз дозволяє легко інтегрувати можливості україномовного AI в наявні CRM, ERP чи чат-боти.

Наразі Lapathoniia працює у режимі закритої бети: перші учасники вже отримали API-ключі й розпочали тестування. Відкритий етап бети анонсовано на найближчу перспективу. Проєкт заснований і розробляється Владиславом Мельником та Богданом Діденком.

