Python зберігає лідерство, однак…

Журнал IEEE Spectrum, який видає американський «Інститут інженерів з електротехніки та електроніки», представив свій дев'ятий щорічний рейтинг мов програмування. Для оцінки їх відносної популярності враховувалися дев'ять метрик із різних джерел, таких як GitHub, Google, Stack Overflow, Twitter та IEEE Xplore. Таким чином, було складено три рейтинги з урахуванням: думки інженерів IEEE, даних із сайтів вакансій, а також показників зростання популярності на спеціалізованих форумах. Охочі детальніше ознайомитися з методикою, можуть зробити це на сторінці рейтингу.

Тож як бачимо лідерство у першому рейтингу зберігає Python, а за ним слідує C. Причому сукупна частка C, C++ та C# з відривом випередила б Python. Java також залишається популярною, як і JavaScript. При цьому останній підтримується постійно зростаючою складністю вебсайтів та інструментів у браузері.

Підвищується популярність SQL – насправді він посів перше місце в рейтингу, який базується виключно на метриках із сайтів вакансій IEEE та CareerBuilder. Причому справа не в тому, що великій кількості роботодавців раптом знадобилися програмісти SQL, а в тому, що в вакансіях для розробників Java або C ++ у якості додаткової переваги часто вказується досвід роботи з SQL.

Цікаво також, що у переліку необхідних навичок фахівців із кібербезпеки нерідко фігурує володіння асемблером.

Загалом же, до ТОП-5 рейтингу Spectrum, який орієнтований на професійну думку інженерів IEEE, увійшли Python, C, C++, C# та Java. У рейтингу Jobs, що орієнтується на дані з сайтів вакансій, у п'ятірці найкращих знаходяться SQL, Java, Python, JavaScript та C#. І, нарешті, першу п'ятірку рейтингу Trending, заснованого на показниках зростання популярності, склали Python, Java, C, JavaScript та C++.

