Пятая часть проданных в США в 2020 г. смартфонов будет поддерживать 5G

12 октября 2020 г., 12:25

По оценкам исследователей из Counterpoint Research, в августе нынешнего года не менее 14% от общего объема реализованных в США смартфонов уже поддерживали стандарт 5G. Для сравнения, еще в январе за ними было 3% общих продаж. Ожидается, что по итогам 2020 г. на рассматриваемые устройства придется около 20% общих продаж, а мощным катализатором процесса выступит Apple iPhone 12 с поддержкой 5G.

Средняя отпускная цена 5G-смартфонов на рассматриваемом локальном рынке за год снизилась более чем на 300 долл. и по состоянию на июль 2020 г. составляла 730 долл. Samsung оказался первым вендором, представившим в июне модель дешевле 600 долл. (Galaxy A71 5G) и в августе — дешевле 500 долл. (Galaxy A51 5G).

Во втором полугодии ожидается массовый выход доступных моделей, построенных на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 765G и Samsung Exynos 980.

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