Huawei представила в Украине планшеты MatePad T10 и T10s

12 октября 2020 г., 11:55

0

Tweet

По сообщению Huawei, в локальной рознице стартовали продажи новых компактных мультимедийных планшетов линейки Т ― Huawei MatePad T10 и Huawei MatePad T10s. Модели оснащены 8-ядерным процессором Kirin 710A в сочетании с фирменным интерфейсом EMUI 10.1.

Обе новинки имеют тонкие и легкие эргономичные корпуса насыщенного синего цвета с закругленными краями. Вес планшетов ― около 450 г вместе с батареей, размеры: 240,2×159×7,85 мм. MatePad T10s имеет металлический корпус и усиленные края для дополнительной устойчивости к ударам, а MatePad T10 ― металлическую заднюю крышку корпуса.

Модель Huawei MatePad T10 оснащена HD-экраном с диагональю 9,7 дюйма и соотношением сторон 16:10. Аудиосистема включает два динамика по бокам экрана. Благодаря технологии Huawei Histen 6.1. они могут воспроизводить объемный многоканальный звук в формате 9.1, а Bass Booster усиливает звучание басов.

Модель Huawei MatePad T10s получила 10,1-дюймовый Full HD IPS-экран с разрешением 1920×1200, способный воспроизводить 70% цветового пространства NTSC. Экран имеет тонкие рамки и занимает 80% фронтальной поверхности планшета. Фирменная технология улучшения изображения Huawei ClariVu оптимизирует цветопередачу, яркость и насыщенность цветов, а алгоритм Super Resolution улучшает разрешение видеоконтента. Кроме того, MatePad T10s получил два высокоамплитудных динамика от компании Harman Kardon.

Несмотря на тонкий корпус, оба планшета оснащены батареей емкостью 5100 мА*ч.

Обе новинки от Huawei работают на базе 8-ядерного процессора Kirin 710A в сочетании с фирменным интерфейсом EMUI 10.1. Особо отмечается наличие интеллектуальных функций и режимов для более комфортной и безопасной работы с планшетом. Среди таких режимов ― APP Multiplier, позволяющий разделить экран на две части и открыть на них два разных окна одного приложения. Таким образом можно более продуктивно использовать полезную площадь экрана.

Благодаря функции Huawei Share пользователи могут одним прикосновением подключить планшет к другим устройствам Huawei и пересылать фото и видео со скоростью до 150 Мбит/с.

Оба планшета имеют целый набор режимов для защиты зрения, среди которых Eye Comfort, сертифицированный TÜV Rheinland. Он уменьшает вредное ультрафиолетовое излучение и нагрузку на глаза при длительном использовании планшета. Специальный режим электронной книги eBook оптимизирует яркость и цветовой баланс экрана во время чтения, а ночной режим Dark Mode обеспечивает комфортную для глаз работу с планшетом в темное время суток.

Особый акцент в Huawei MatePad T10 и Huawei MatePad T10s сделан на возможность родительского контроля с помощью виртуального детского пространства Kids Corner для обучения и развлечений. По умолчанию в детском режиме доступны диктофон, камера, приложение для рисования и воспроизведение мультимедийного контента. Родители могут загружать фото и видео, а также настраивать доступ к другим приложениям и устанавливать временные ограничения пользования как планшетом целом, так и определенными его приложениями.

В детском режиме, помимо общих для планшета функций защиты зрения, предусмотрены шесть дополнительных интеллектуальных, среди которых фильтр синего света, отслеживание правильной осанки и расстояния до экрана и т.п.

Новые Huawei MatePad T10 и Huawei MatePad T10s можно приобрести во всех розничных сетях Украины с 12 октября в двух комплектациях:

Huawei MatePad T10 (Wi-Fi, 2 / 32 ГБ, Deep Sea Blue) — 4799 грн.

Huawei MatePad T10s (Wi-Fi, 3 / 64 ГБ, Deep Sea Blue) — 5999 грн.

Все про современные облачные технологии!

Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!