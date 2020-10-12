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Shipa представила свою среду облачного управления приложениями

12 октября 2020 г., 13:05
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Shipa представила свою среду облачного управления приложениями

Стартап Shipa, специализирующийся на облачных технологиях управления жизненным циклом контейнерных приложений, приподнял окружавшую его завесу секретности после получения 3,75 млн долл. стартового финансирования от таких инвесторов, как Engineering Capital и Jump Capital.

Свою миссию компания видит в предоставлении более ориентированного на приложения подхода, который сэкономит разработчикам многие часы времени, расходуемого сейчас на решение вопросов комбинирования многочисленных инфраструктурных компонентов. Это время они смогут потратить с большей пользой на написание кода и построение новых приложений.

Кроме того, по заявлению Shipa, разработчики уделяют много времени таким задачам, как написание специализированных скриптов, файлов YAML и диаграмм Helm, которые используются для конфигурирования и упаковки приложений. Её фреймворк освобождает их и от этого путём интеграции с существующими процессами непрерывной интеграции / непрерывной разработки (CI/CD) и с инструментами мониторинга производительности разработчиков.

Инструментальная среда Shipa может использоваться любым ПО, основанным на Kubernetes. Она автоматически создаёт объекты Kubernetes и конфигурационные файлы, нужные каждому приложению, и развёртывает их в кластерах Kubernetes, а также осуществляет мониторинг функционирования, чем предупреждает возникновение проблем.

Уже имеющиеся приложения платформа Shipa поможет перенести в Kubernetes. Компании часто тратят на это месяцы, но Shipa утверждает, что с её ПО они могут ощутить преимущества контейнерной модели практически сразу.

«С Shipa мы переопределяем то, как развёртываются и эксплуатируются облачные приложения, помогаем организациям быстрее и масштабнее использовать преимущества Kubernetes, — сказал основатель и гендиректор Shipa, Бруно Андраде (Bruno Andrade). — То, что разработчики считают передовыми практиками доставки приложений в Kubernetes, мы встроили во фреймворк Shipa, так что теперь это автоматически становится частью каждого конвейера развёртывания».

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