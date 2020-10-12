Shipa представила свою среду облачного управления приложениями

12 октября 2020 г., 13:05

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Стартап Shipa, специализирующийся на облачных технологиях управления жизненным циклом контейнерных приложений, приподнял окружавшую его завесу секретности после получения 3,75 млн долл. стартового финансирования от таких инвесторов, как Engineering Capital и Jump Capital.

Свою миссию компания видит в предоставлении более ориентированного на приложения подхода, который сэкономит разработчикам многие часы времени, расходуемого сейчас на решение вопросов комбинирования многочисленных инфраструктурных компонентов. Это время они смогут потратить с большей пользой на написание кода и построение новых приложений.

Кроме того, по заявлению Shipa, разработчики уделяют много времени таким задачам, как написание специализированных скриптов, файлов YAML и диаграмм Helm, которые используются для конфигурирования и упаковки приложений. Её фреймворк освобождает их и от этого путём интеграции с существующими процессами непрерывной интеграции / непрерывной разработки (CI/CD) и с инструментами мониторинга производительности разработчиков.

Инструментальная среда Shipa может использоваться любым ПО, основанным на Kubernetes. Она автоматически создаёт объекты Kubernetes и конфигурационные файлы, нужные каждому приложению, и развёртывает их в кластерах Kubernetes, а также осуществляет мониторинг функционирования, чем предупреждает возникновение проблем.



Уже имеющиеся приложения платформа Shipa поможет перенести в Kubernetes. Компании часто тратят на это месяцы, но Shipa утверждает, что с её ПО они могут ощутить преимущества контейнерной модели практически сразу.

«С Shipa мы переопределяем то, как развёртываются и эксплуатируются облачные приложения, помогаем организациям быстрее и масштабнее использовать преимущества Kubernetes, — сказал основатель и гендиректор Shipa, Бруно Андраде (Bruno Andrade). — То, что разработчики считают передовыми практиками доставки приложений в Kubernetes, мы встроили во фреймворк Shipa, так что теперь это автоматически становится частью каждого конвейера развёртывания».

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