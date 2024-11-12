Проведено перші польотні випробування дронів типу «мавікі», українського виробництва

12 ноября 2024 г., 8:15

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Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України повідомило, що 9 листопада відбулися демонстраційні польотні випробування дронів українського виробництва з тактико-технічними характеристиками китайського «мавіка».

На заході було присутні представники Генерального штабу, Командування Сил безпілотних систем, Командування сил логістики, державних закупівельників та військових підрозділів, зокрема Національної гвардії та батальйону УБпАК 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

Вісім команд розробників продемонстрували свої вироби. Після цього відбулося шість польотних демонстрацій. Під час них кожна команда мала виконати завдання — політ на 10 км на висоті понад 250 м та пошук мішені.

«Ми побачили перші демонстраційні польоти українських «мавіків». Перш за все, я дякую українським командам виробників, які змогли створити такий продукт в Україні. Недорогий, функціональний, простий в управлінні. А головне — він створюється всередині країни, що, по-перше, робить нас більш незалежними від закордонних поставок, а по-друге, залишає гроші в країні. Ми прагнемо виробляти саме те, що дійсно потрібно Силам оборони», заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Серед виробів були представлені і перші два кодифіковані українські дрони категорії «мавіка»: «Шмавік» та PTAKH-S.

«Локалізація виробництва – це питання нашої національної безпеки, тому що вироби мають бути максимально пристосовані до потреб війська, а їхнє виробництво повинно бути незалежним від зовнішніх факторів», зазначила заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.

Виробники дронів на заході змогли отримати цінний зворотній зв’язок від потенційних кінцевих користувачів виробів та держзакупівельників.

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