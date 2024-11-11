Квартальний виторг Arm зріс на 5% до 844 млн дол.

11 ноября 2024 г., 17:25

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Arm Holdings повідомила про результати за другий квартал свого 2024 фінансового року.

Зазначається, що фінансові підсумки компанії перевершили очікування щодо доходів і прибутку за другий квартал. Частково це сталося тому, що такі клієнти, як Apple, використовують більш прибуткову версію технології наступного покоління.

Виторг Arm за звітний квартал зріс на 5% до 844 млн дол., порівняно з прогнозом аналітиків у 808,4 млн.

Компанія отримала чистий прибуток у розмірі 107 млн дол. порівняно з чистим збитком у 110 млн дол. роком раніше.

Arm отримує дохід від ліцензійних платежів за свої розробки мікросхем і збирає роялті за кожну продану мікросхему, в якій використовується її технологія. Зараз компанія працює над впровадженням своєї архітектури v9, яка, як очікується, принесе вищі роялті.

Дохід від роялті склав 514 млн дол., що на 23% більше, ніж роком раніше, тоді як доходи від ліцензування знизилися на 15% до 330 млн дол.

Розробки Arm зараз використовуються в кожному смартфоні у світі, і компанія намагається досягти успіху в рішеннях для центрів обробки даних та на інших ринках. Компанія розробила низку готових дизайнів, які дозволяють клієнтам швидше створювати мікросхеми, і подвоїла кількість ліцензій на готові дизайни в цьому фінансовому році, повідомили в Arm.

Британський розробник повідомив про прибуток у другому кварталі в розмірі 30 центів на акцію Аналітики очікували показник на рівні 26 центів.

Технологія v9 забезпечила 25% доходів за квартал, а її впровадження у смартфонах сприяло зростанню доходів компанії. В останніх моделях iPhone 16 використовується саме ця технологія.

Згідно з дослідженням TD Cowen, чипи з технологією Arm приносять 200 мільярдів доларів на рік доходу багатьом виробникам мікросхем, які їх продають.

На поточний фінансовий квартал Arm прогнозує виторг в діапазоні 920-970 млн дол.

Ставки на те, що Arm отримає вигоду від сплеску обчислень на основі АІ, більш ніж подвоїли ціну акцій розробника чіпів з моменту його первинного публічного розміщення у вересні минулого року. Як результат ринкова вартість компанії зараз складає близько 151 мільярда доларів.

Слід нагадати, що у 2020 р. Nvidia намагалася купити Arm у SoftBank за 40 млрд долл.

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