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LG Display розробила перший у світі дисплей, який можна розтягнути на 50%

12 ноября 2024 г., 9:35
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Компанія LG Display презентувала перший в світі розтяжний дисплей, який можна розтягувати на 50%, що є найвищим показником в індустрії. 
 
У Науковому парку LG в Сеулі 8 листопада компанія продемонструвала панель на зустрічі понад 100 представників південнокорейської промисловості, академічних кіл та дослідницьких установ, які беруть участь у національному проекті з розробки гнучких дисплеїв.
 
Дисплеї, що розтягуються, розглядаються як досконала технологія екранів вільної форми, оскільки вони можуть вільно трансформуватися в будь-яку форму, в тому числі шляхом розтягування, складання та скручування.
 
Новий прототип має 12-дюймовий екран, який розтягується до 18 дюймів, одночасно забезпечуючи високу роздільну здатність 100ppi та повний RGB.
 
Порівняно з першим прототипом дисплея, представленим у 2022 році, максимальний коефіцієнт розтягування нової панелі збільшився більш ніж удвічі - з 20% до 50%. 
 
Застосувавши низку нових технологій, таких як покращення властивостей спеціальної кремнієвої підкладки, що використовується в контактних лінзах, та розробку нової структури електропроводки, LG Display покращила розтяжність та гнучкість панелі, перевищивши початкову мету проекту - 20%.
 
Крім того, завдяки використанню мікро-світлодіодного джерела світла розміром до 40 мкм (мікрометрів), новий прототип має підвищену міцність, що означає, що його можна багаторазово розтягувати - понад 10 000 разів. При цьому зберігається чітка якість зображення навіть в екстремальних умовах, таких як вплив низьких або високих температур і зовнішніх ударів.
 
Дисплеї, що розтягуються, не лише тонкі та легкі, але й здатні прилипати до неправильно вигнутих поверхонь, таких як одяг та шкіра. Очікується, що вони знайдуть широке застосування в різних галузях, від моди і натільних пристроїв до мобільності.
 
Компанія продемонструвала численні концепції застосування дисплеїв, що розтягуються, зокрема автомобільну панель, яка розтягується до опуклої форми і якою можна керувати торканням, а також дисплей, прикріплений до уніформи пожежників, який надає інформацію в режимі реального часу.
 
«Ми продовжимо будувати стійку екосистему дисплеїв майбутнього завдяки тісній співпраці між південнокорейською промисловістю, науковими колами та зацікавленими сторонами», - заявив Су-Юн Юн (Soo-young Yoon), технічний директор і виконавчий віце-президент LG Display.

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