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Протягом доби ДСНС знешкодили 211 вибухонебезпечних предметів

12 января 2023 г., 10:35

Державна служба України з надзвичайних ситуацій, повідомила, що протягом доби, 11 січня піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 106 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 211 вибухонебезпечних предметів. Обстежено територію площею 48 гектарів.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 14 тис. 187 разів, Київщині – 7 тис. 130, Чернігівщині – 4 тис. 315, Донеччині – 3 тис. 391, Миколаївщині – 2 тис. 748, Херсонщині – 1 тис. 833, Сумщині – 1 тис. 689, Черкащині – 1 тис. 078.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 313 тис. 564 вибухонебезпечних предмети та 2 тис. 891 кг вибухової речовини, у тому числі 2 тис. 157 авіаційних бомб. Обстежено територію площею близько 77 тис. 701 гектар.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.

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