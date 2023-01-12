З наступного року Apple почне виготовляти власні екрани для мобільних пристроїв

12 января 2023 г., 9:25

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Bloomberg передає, що Apple почне використовувати власні екрани в мобільних пристроях вже у 2024 році.



Компанія піде на цей крок, щоб знизити залежність від технологічних партнерів, таких як Samsung, LG, BOE.



За словами джерел агенції, виробник планує розпочати із заміни дисплея в Apple Watch до кінця наступного року. Екрани поновлять до технології microLED. Надалі Apple планує використовувати дисплеї для інших пристроїв, включаючи iPhone.



Відповідний проєкт очолює Вей Чен (Wei Chen), який керує групою технологій відображення у підрозділі апаратних технологій Джонні Сроуджі (Johny Srouji). Компанія почала тестувати дисплеї microLED у Apple Watch Ultra.



Очікується, що дисплеї наступного покоління забезпечать яскравіші та насиченіші кольори, а також можливість краще бачити зображення під кутом. За словами знайомих із розробкою людей, дисплеї справляють враження, ніби вміст намальований на склі.



Це частина масштабних зусиль із заміни компонент, що дасть компанії більше контролю над дизайном та можливостями своїх продуктів. Технічний гігант відмовився від чіпів Intel у комп'ютерах Mac на користь власних розробок і планує зробити те саме з ключовими бездротовими компонентами в iPhone.



За даними Bloomberg, на частку від Apple припадає 36% виторгу LG Display. Відповідно Samsung, яка конкурує з Apple на ринку смартфонів, отримує близько 6,6% прибутків від виробника iPhone.



Apple вже не перший рік робить зусилля для розробки своїх дисплеїв. Проєкт під кодовою назвою T159 запустили приблизно у 2018 році, і Apple поставила за мету почати перехід на екрани microLED вже у 2020 році. Але потім розробку призупинили через високі витрати та рішення технічних проблем. Спочатку Apple прагнула впровадити цю технологію у великі дисплеї. Також повідомлялося, що компанія у співпраці з TSMC почала працювати над створенням технології microLED дисплеїв для наступного покоління AR-окулярів та VR-гарнітур.



За словами деяких учасників проєкту, мета Apple на 2024 потенційно може зміститися до 2025 року. Компанія також може запропонувати обмежене постачання нових пристроїв.



Хоча Apple розробила нові дисплеї та їх виробничий процес, вона, швидше за все, покладатиметься на зовнішнього постачальника для забезпечення масового виробництва. Компанія керує підприємством у Санта-Кларі (шт. Каліфорнія) де вона проводить пробне виробництво екранів. Apple має аналогічний кампус досліджень і розробок на Тайвані.



Ще у 2014 Apple купила стартап LuxVue, який розробляв технологію microLED. Розробку власних екранів компанії очолювала виконавчий директор Лінн Янгс (Lynn Youngs) з відділу розробки апаратного забезпечення Apple, але два роки тому роботу було передано до компетенції Сроуджі.



Наразі Apple виділила кілька мільярдів доларів на зусилля, які всередині компанії вважаються одним з найбільш важливих проєктів - поряд зі спробами розробити електромобіль, гарнітуру змішаної реальності та ключові функції для здоров'я для своїх годинників. У 2022 фінансовому році компанія витратила близько 26 мільярдів доларів на дослідження і розробки.

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