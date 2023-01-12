LG анонсувала ноутбук товщиною майже, як у смартфона

12 января 2023 г., 11:35

Найбільшу увагу викликала модель LG gram Ultraslim (15Z90RT) - одна з найтонших на ринку на сьогодні.



Ноутбук Ultraslim, розроблений для користувачів, які шукають максимальну портативність, має надлегку вагу всього 998 грамів і товщину (в закритому стані) всього 10,99 міліметра; майже, як у смартфона або планшету.



Як підкреслює виробник, попри те, що LG gram Ultraslim є найтоншим у лінійці 2023 року, він забезпечує вражаючу якість зображення та обчислювальну потужність.Оснащений 15,6-дюймовим OLED-дисплеєм з антивідблисковим покриттям з низьким рівнем відбиття (AGLR) та чіпом Intel Raptor Lake 13-го покоління з ядрами підвищеної продуктивності (P-Cores).



Подальшому підвищенню відмінної портативності нової моделі сприяє включення в комплект ультракомпактного зарядного адаптера.



LG gram Ultraslim може мати до 32 ГБ ОЗУ, накопичувач SSD до 1 ТБ. На борту три порти USB-C, два з яких мають підтримку Thunderbolt 4.



Модель має акумулятор ємністю 60 Втч.



Інформації про ціни та доступність поки що немає.

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