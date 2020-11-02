Прогноз по IT-рынку Украины на 2020–2024 гг. Очередная корректировка

2 ноября 2020 г., 16:47

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Целая череда опубликованных прогнозов развития экономики Украины заставила внести корректировки в оценки ситуации на ИТ-рынке, публиковавшиеся в августе.

The World Bank ухудшил прогноз на текущий год (падение до 5,5% вместо 3,5%) и уменьшил ожидаемый рост на следующий год (ожидается плюс 1,5% вместо ранее планировавшихся 3%).

Международный Валютный Фонд немного улучшил прогноз падения на текущий год и улучшил ожидаемый рост на 2021-й и 2022-й годы (что в принципе сделало его цифры очень похожими на остальные прогнозы).

НБУ на своем октябрьском заседании оставил сентябрьский прогноз на 2020-2022 годы без изменений (-6%, +4%, +4%).

Прогноз EBRD заставил задуматься - не просто был уменьшен процент ожидаемого роста в 2021 году, но и сделано предположение, что экономика Украины не выйдет на уровень 2019 года ранее четвертого квартала 2022 года. Ему вторит Мировой Банк, распределивший ожидавшиеся ранее цифры роста 2021-го года уже сразу на два года - 2021-й и 2022-й. То есть, предполагавшийся нами ранее бурный рост в 2021 году может и не состояться по целому ряду причин. Тут и отсутствие реальной массовой доступности вакцины ранее второй половины 2021 года, наступившая вторая волна заражений, очень высокая вероятность третьей и четвёртой волны, а также продолжения пандемии на протяжении всего 2021 года.

Итого, изменения в прогнозе.

Рост в 2021 году будет существенным, но все-же намного ниже, чем предполагалось ранее.

Часть роста 2021 года перейдет на год 2022, но часть объемов будут утеряны.

Последние новости по проникновению больших облачных игроков на рынок Украины могут просто вывести целые сегменты потребителей (особенно государственные органы) с локального рынка оборудования и услуг, что приведет к уходу денег к глобальным компаниям. Безусловно, описанное выше случится не в ближайшие пару лет, но в среднесрочной перспективе трех-пяти лет влияние этих событий на рынок будет существенным.

Обновленный график:

Текущая таблица прогноза:

(картинки кликабельны)

Прогноз по сегментам и рекомендации по работе на сокращающемся рынке без изменений.

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