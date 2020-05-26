Прогноз IT-рынка Украины на 2020-й год в разрезе сегментов

26 мая 2020 г., 16:02

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В прошлой заметке мы представили себе, какой уровень падения может быть в целом на украинском IT-рынке. Сегодня давайте подумаем о том, как это падение может быть разложено по различным сегментам рынка.

Как видится, самая большая проблема второго полугодия — неопределенность с возможной второй волной пандемии осенью. А так как первый этап карантина наверняка запомнится надолго, ко второй волне будут готовиться все. А когда абсолютно все готовятся ко второй волне и, соответственно, затягивают пояса в её ожидании, становится уже всё равно, будет собственно сама вторая волна или нет — падение продаж почти во всех сегментах обеспечено.

Таблица по сегментам

Мы не говорим о смартфонах — они не являются классическим сегментом IT-рынка, но если пользоваться здравой логикой — можно ожидать падения объема (в денежном эквиваленте) их продаж на уровне падения IT-рынка. Если говорить в штуках — тут может быть немного более красивая ситуация по сравнению с прошлым годом, вызванная выходом на рынок большого количества относительно дешёвых но при этом достаточно функциональных моделей (как пример — обновленный Apple iPhone SE).

P.S. Данный материал не является прогнозом и не претендует на исключительную точность. Это больше попытка понять, чем предсказать.

P.P.S. Во время подготовки материала вышла очень интересная краткая статья в CHANNELNOMICS: Top 5 Technologies Driven by the Pandemic, всем рекомендую её прочитать.

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