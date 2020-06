Главная » Блоги » Олег Мельник Олег Мельник Что делать на стремительно сжимающемся рынке 18 июня 2020 г., 11:46 +22

голоса Tweet Ранее я предпринимал попытку проанализировать сегменты, которые могут больше всего пострадать в текущем контексте происходящего на рынке. Сейчас попробую очень кратко описать, что же делать в нынешней непонятной ситуации. Если говорить кратко, то принятая всеми аксиома звучит следующим образом: “Сильные станут сильнее, слабые — ослабнут еще больше и могут совсем уйти с рынка”. Если вас устраивает подобного рода положение вещей и/или вы можете себе позволить падение на уровне падения рынка — дальше можно не читать, а просто расслабиться и попробовать получить удовольствие от надвигающегося хаоса. Если же есть желание стать сильнее — придется поработать намного более активно, чем в сытые годы, но при этом с меньшей прибылью. По себе знаю, что труднее всего работать на перспективу, особенно тогда, когда прибыль оставляет желать лучшего. Но необходимо отдавать себе отчет, сейчас наступает тот классический момент, когда неработающий сегодня на завтрашний день, со временем может быть просто выброшен с рынка. Еще очень важно продумать и всегда иметь под рукой план на случай худшего варианта развития событий. Даже если данный план, надеюсь, никогда не понадобится вам полностью — его отдельные разделы могут быть исключительно полезны в ситуации крайне ограниченного времени реакции на те или иные события. “Plans are useless, but planning is indispensable.” — Dwight D. Eisenhower Персонал Максимальная открытость — персонал должен понимать сложность момента и то, что именно от действий сотрудников во многом зависит выживание компании.

Доступность менеджмента к общению как на регулярной основе через организованную коммуникационную площадку, так и ежедневно без излишних формальностей.

Многие будут резать персонал — постарайтесь не войти в их число и сохранить команду, иначе вам просто не с кем будет реализовывать свои далеко идущие планы.

Мотивация и компенсация — не путайте эти два понятия. Если компенсация предусматривает оплату денежными знаками за время, проведенное сотрудником над решением рабочих задач, то мотивация — это то, что движет сотрудником и подталкивает его на проявление активности в жизни. Это прежде всего энергия, и обязанность каждого из нас постоянно восполнять её запасы (сон, питание, духовное состояние, атмосфера в коллективе — только последнее зависит от менеджмента компании). С компенсацией все понятно — вы не сможете держать её на докризисном уровне и сотрудники это поймут. А вот с мотивацией все намного проще и сложнее одновременно — это ваша обязанность обеспечить сотрудникам горящие глаза и стремление победить всех конкурентов. Атмосфера в коллективе — непосредственная ответственность руководства компании. Если с данным пунктом не получается — ищите причины. Возможно, необходимо менять культуру компании, но кризис тут уж точно ни при чем — он только выделяет уже существующие проблемы и делает их острее. Канал продаж Открытость и честность в отношении с партнерами и потребителями.

Уважать партнера, понимать его ситуацию и доносить ему существующие в компании сложности.

Совместными усилиями делать все возможное для того, чтобы пройти этот сложный период вместе и остаться в хороших отношениях для продолжения сотрудничества в лучшие времена. Маркетинг Маркетинг надо держать в режиме максимальных оборотов. Как правило, маркетинг имеет выраженный в процентах от оборота бюджет — эту формулу нужно оставить без изменений. Если получится — надо добавить денег. Вы должны понимать, что бюджеты на маркетинг будут резать все — в этой ситуации только тот, кто сможет позволить себе максимально присутствовать в информационном поле, будет иметь шанс существенно увеличить свои продажи и занять большую, чем до кризиса, долю рынка. Финансы Максимальное внимание оборотному капиталу (если есть возможность — увеличить запасы финансовых средств): Работа с поставщиками по максимальному увеличению кредитных линий.

Тщательный контроль состояния кредитных линий партнеров/потребителей.

Оптимизация расходов на персонал. Инфраструктура Быть готовым работать в случае повторного объявления карантина: Организация удаленных рабочих мест.

Налаживание корпоративной коммуникации.

Особое внимание информационной безопасности. Портфель продуктов Минимизировать товарные запасы сегментов, в которых ожидается самый большой спад.

Обратить особое внимание на продукты из сегментов, в которых ожидается рост (информационная безопасность, телекоммуникации), а также на те продукты, для которых не нужно формировать складские запасы (облачные продукты, подписки ПО, сервисные услуги). Общее резюме Работа с персоналом: максимальная открытость.

доступность менеджмента к общению. Работа с каналом: открытость и честность;

уважать и понимать партнера и его бизнес;

фокус на будущем сотрудничестве. Инфраструктура: удаленные рабочие места;

корпоративная коммуникация;

информационная безопасность! Максимальное внимание оборотному капиталу: работа с поставщиками;

тщательный контроль состояния кредитных линий потребителей;

оптимизация всех расходов. Портфель продуктов: минимизировать товарные запасы;

фокус на безопасность, облачные продукты, подписки ПО, сервисные услуги. Еще раз напомню, что резать бюджеты и уменьшать активность будут все, но только тот, кто хочет вырасти в кризис, должен уметь за счет меньших средств, но с горящими глазами и крепкими острыми зубами выгрызть себе кусок пирога больше, чем у него был до кризиса. Активность не стоит денег — это именно то, что вы можете себе позволить в кризис, тогда, когда все конкуренты будут испуганно смотреть по сторонам и выжидать, что будет с рынком и как надо будет к нему адаптироваться. Именно в кризис у вас есть шанс не только реактивно ответить на изменения, но и во многом своими действиями определить состояние рынка на будущие годы. P.S. Выше не написано ничего такого, чтобы не было всем известно уже много лет. Множество великих идей витает в воздухе, но результата добьется только тот, кто сможет их материализовать. “The only difference between success and failure is the ability to take action.” — Alexander Graham Bell

