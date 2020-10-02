Microsoft готов инвестировать до 500 млн. долл. в развитие облачной инфраструктуры в Украине

2 октября 2020 г., 18:15

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«Министерство цифровой трансформации Украины» и компания «Microsoft Украина» анонсировали сотрудничество и внедрение программы Azure Expansion Program с целью создания в нашей стране облачной инфраструктуры на базе Microsoft Azure и автоматизации рабочих мест работников государственных учреждений. Соответствующий меморандум подписали вицепремьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и директор «Microsoft Украина» Ян Петер де Йонг (Jan Peter De Jong).

Для реализации инициативы цифровой трансформации государственного сектора и коммерческих предприятий, Microsoft готова предоставить технологическую поддержку в размере 500 млн. долл., которая поможет продемонстрировать возможности использования Azure Cloud.

Выбор Microsoft Azure в качестве платформы для цифровой трансформации страны предусматривает возможность использования сотрудниками министерств и государственных компаний комплексных облачных технологических решений Azure для различных индустрий и сфер.

Кроме того, партнеры будут сотрудничать в повышении квалификации работников государственных структур путем их сертифицированного обучения под эгидой Минцифры. Принимая во внимание планы Украины по повышению цифровых навыков граждан, Microsоft предложила сотрудничество, которое позволит людям и компаниям бесплатно получить доступ к учебным курсам и контенту.

Также в рамках меморандума планируется начать процесс внедрения официальной поддержки игровой платформы Xbox для украинского рынка.

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