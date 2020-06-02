Xbox Series X будет поддерживать тысячи игр, разработанных для предыдущих поколений платформы

2 июня 2020 г., 15:25

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Компания Microsoft готовит к выпуску Xbox Series X и по ее заверениям тысячи разработчиков со всего мира в настоящее время создают новое поколение революционных игр для этой приставки.



Во главе с Halo Infinite 15 команд Microsoft в составе Xbox Game Studios работают над созданием самой большой и лучшей линейки эксклюзивных игр в истории этой платформы.



По заявлению компании, она также озабочена сохранением игрового наследия, а также тем, чтобы любимые игровые аксессуары и периферийные устройства оставались с игроками. «Нашей целью всегда было предоставление возможности играть в лучшие версии игр для четырех поколений Xbox. Эти принципы были ключевыми для нас с первого дня и повлияли на многие дизайнерские решения, когда мы начинали свой путь по созданию самой мощной и совместимой консоли в истории», заявил Джейсон Роналд, директор по программному управлению Xbox Series X.



В свое время благодаря усердной работе, техническим инновациям и партнёрству с ведущими студиями, удалось перенести более 500 игр с Xbox 360 на Xbox One. Та команда, что создала инновационные способы улучшения существующего каталога игр, продолжает работу и с Xbox Series X.



Как отметил Джейсон Роналд, сохранение совместимости представляет собой сложнейшую техническую задачу, поскольку основа систем и архитектуры чипов развивается из поколения в поколение. Разработчики оптимизируют свои игры, используя уникальные возможности и производительность консоли, чтобы обеспечить наилучшие впечатления для своих игроков. Для того чтобы сделать консоль Xbox Series X наиболее совместимой, потребовались как значительные инновации в конструкции процессора, так и уникальный дизайн операционной системы Xbox, лежащей в основе платформы следующего поколения.



«После более 100 000 часов тестирования мы можем заявить, что уже сегодня на Xbox Series X можно играть в тысячи игр – от главных блокбастеров до культовой классики и любимых фанатами игр. Мы в команде Xbox ежедневно играем на Xbox Series X как на основной консоли и видим, что переключение между поколениями происходит бесшовно. К запуску Xbox Series X в конце этого года мы потратим уже более 200 000 часов на то, чтобы ваша игровая библиотека была готова к новому игровому поколению», резюмировал Джейсон Роналд.



Подчеркивается, что игры с обратной совместимостью на Xbox Series X работают максимально нативно, используя всю мощь процессора, графического ускорителя и памяти. Никаких режимов принудительного ускорения и снижения тактовой частоты – только чистая мощь Xbox Series X для каждой обратно совместимой игры. Это означает, что все игры работают с максимальной производительностью, во много раз более высокой, чем их версии, представленные на оригинальной платформе, что обеспечивает более высокую и стабильную частоту кадров и рендеринг при максимальном разрешении и визуальном качестве. В играх с обратной совместимостью также наблюдается значительное сокращение времени загрузки в результате значительного скачка производительности благодаря нашему твердотельному накопителю NVME, поддерживающему архитектуру скорости передачи данных Xbox Velocity Architecture.



Xbox Series X совместно с Xbox Advanced Technology Group предоставляет новую, инновационную технологию реконструкции HDR, которая позволяет платформе автоматически добавлять HDR в игру. Так как эта технология обрабатывается самой платформой, она позволяет добавить HDR, исключая какое-либо негативное влияние на производительность игры, а также применить ее к играм с Xbox 360 и оригинального Xbox, разработанным почти 20 лет назад, задолго до появления HDR.



Кроме того, новая функция Quick Resume была разработана не только для работы с новыми играми, но также может быть включена для игр с обратной совместимостью. Quick Resume позволяет игрокам возобновить игру с того места, на котором они остановились, одновременно в нескольких играх, гарантируя, что вы сможете моментально вернуться к игре.



Начиная с Xbox One X, команда обратной совместимости внедрила инновации, которые можно применить к старым играм, чтобы усовершенствовать их еще больше, чем это было возможно при их первоначальном создании. Такие технологии, как метод Heutchy, который позволяет увеличивать разрешение игры до 4K, или применение анизотропной фильтрации для улучшения конечного качества изображения, приближают эти классические игры к современным стандартам лучше, чем когда-либо прежде.



Также команда обратной совместимости изобрела совершенно новые технологии, которые позволяют еще большему количеству игр работать с более высоким разрешением и качеством графики, при этом сохраняя художественные замыслы и видение их создателей. Также внедряются совершенно новые классы инноваций, включая возможность увеличения частоты кадров в выбранном наборе игр с 30 до 60 кадров в секунду или с 60 до 120 кадров в секунду.

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