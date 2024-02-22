Продажі смартфонів в США в січні впали на 10%

22 февраля 2024 г., 14:25

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Згідно з попередніми даними Counterpoint Research продажі смартфонів в січні на ринку США знизилися на 10% у річному вимірі, і ця тенденція, ймовірно, збережеться.



Також зазначається, що показник у січні 2024 р. складає лише половину від показника 2017 року.



Як зазначається, основним фактором стало падіння продажів у бюджетних сегментах. Преміум- та ультрапреміум-сегменти показали кращі результати, але загальні темпи оновлення залишаються низькими.



«Важкі часи в бюджетному сегменті, який орієнтується на великі обсяги виробництва, а також затримка з оновленням в очікуванні нових продуктів призвели до падіння ринку, - зазначає Моріс Клен (Maurice Klaehne), старший аналітик компанії Counterpoint. - Але ми, швидше за все, побачимо відскок у лютому, особливо після того, як серія Galaxy S24 стане доступною».



Apple випередила більшість брендів, при цьому iPhone продовжує нарощувати частку, а продажі знизилися до низьких однозначних цифр. «Ми продовжуємо спостерігати активне просування серії iPhone 15 в умовах післяплати, а також зберігається значний інтерес до старіших моделей, таких як iPhone 11 та iPhone 12, серед споживачів, які заощаджують на покупках, що здійснюють передоплату. Ця комбінація дозволяє Apple підтримувати стабільність на ринку, що переживає двозначне падіння, - підкреслює Джефф Філдхак (Jeff Fieldhack), директор Counterpoint з досліджень у США. - Це добре для зростання акцій і чудово для бази встановлених iOS».

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