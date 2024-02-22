На електростанції Vogtle відбувся промисловий запуск реактора AP1000

22 февраля 2024 г., 15:35

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За інформацією Westinghouse, на електростанції Vogtle, що знаходиться поблизу Вейнсборо, штат Джорджія, відбувся промисловий запуск реактора AP1000 на енергоблоці №4. Нагадаємо, що цей об’єкт є місцем розташування перших двох реакторів AP1000, побудованих у США.



Наступним важливим етапом для енергоблока №4 є синхронізація з електричною мережею. Після цього відбудеться його повне комерційне введення в експлуатацію, заплановане на другий квартал 2024 року.



Зазначено, два блоки AP1000 на станції Vogtle є найбільш передовими реакторами покоління III+, комерційно доступними сьогодні. Вони оснащені повністю пасивними системами безпеки, модульною конструкцією та найкращим на ринку співвідношенням потужності (МВт) до площі установки. Раніше впроваджена технологія AP1000 забезпечує вищу економічну ефективність з показниками доступності та коефіцієнтами потужності більше ніж 92%. Блоки Vogtle є першими новими реакторами, побудованими в США за останні три десятиліття, при тому, що енергоблок №3 був введений в комерційну експлуатацію в липні 2023 року і зараз виробляє енергію для мережі.



Окрім двох реакторів на місці Vogtle, чотири блоки AP1000 наразі встановлюють рекорди з експлуатаційної ефективності в Китаї, а ще вісім додаткових реакторів будуються: Польща обрала реактор AP1000 для своєї ядерної енергетичної програми; Україна взяла на себе зобов’язання щодо встановлення дев’яти блоків AP1000, а Болгарія обрала технологію AP1000 для двох блоків на АЕС у Козлодуї. Технологія також розглядається на багатьох інших майданчиках у Центральній та Східній Європі, Великобританії, Індії та Північній Америці.

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