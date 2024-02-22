Квартальний виторг Nvidia зріс на 265% до 22,10 млрд дол., а прибуток - на 769% до 12,29 млрд дол.

22 февраля 2024 г., 13:15

0

Tweet

Nvidia повідомила про результати за четвертий фінансовий квартал, які перевершили прогнози Уолл-стріт щодо прибутків і продажів.



Загальний дохід Nvidia зріс на 265% порівняно з минулим роком до 22,10 млрд дол. проти 20,62 млрд дол. за прогнозом. Все це завдяки високим продажам чипів штучного інтелекту для серверів, зокрема серії «Hopper», таких як H100, повідомляє компанія.



Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) під час телефонної розмови з аналітиками відповів на побоювання інвесторів, що компанія може бути не в змозі підтримувати таке зростання або рівень продажів протягом цілого року.



«В принципі, умови для подальшого зростання є чудовими» у 2025 році і далі, - зазначив Хуанг. За його словами, попит на графічні процесори компанії залишатиметься високим завдяки генеративному АІ та загальногалузевому переходу від центральних процесорів до прискорювачів, які виробляє Nvidia.



Чистий прибуток Nvidia за квартал склав 12,29 млрд дол., або $4,93 на акцію, що на 769% більше, ніж торік, коли він становив $1,41 млрд, або 57 центів на акцію.



«Високий попит був обумовлений корпоративним програмним забезпеченням і споживчими інтернет-додатками, а також різними галузями, включаючи автомобільну промисловість, фінансові послуги та охорону здоров’я», - йдеться в коментарі компанії, наданому інвесторам.



Продажі центрів обробки даних зросли на 409% до 18,40 млрд дол. Більше половини продажів центрів обробки даних компанії припало на великих хмарних провайдерів.



При цьому Nvidia заявила, що її дохід сегменту центрів обробки даних постраждав від нещодавніх обмежень США на експорт передових напівпровідників для штучного інтелекту до Китаю.



«Ми зрозуміли, в чому полягають обмеження, змінили конфігурацію наших продуктів таким чином, щоб їх неможливо було зламати за допомогою програмного забезпечення, і це зайняло деякий час, тому ми перезавантажили нашу пропозицію для Китаю, - заявив Хуанг. -Зараз ми робимо вибірку для клієнтів у Китаї».



Фінансовий директор Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress) відзначила, що, хоча компанія покращила постачання своїх графічних процесорів зі штучним інтелектом, вона все ще очікує, що вони будуть в дефіциті, особливо чип наступного покоління під назвою B100, який очікується пізніше в цьому році.



Ігровий бізнес компанії, який включає відеокарти для ноутбуків та ПК, зріс лише на 56% у порівнянні з минулим роком до 2,87 млрд дол. А ще недавно це був основний бізнес Nvidia.



Інші напрямки компанії не показали такого ж стрімкого зростання. Продажі її рішень для автомобільної індустрії знизилися на 4% до 281 мільйона доларів, а OEM та інший бізнес, який включає криптографічні чіпи, зріс на 7% до 90 мільйонів доларів. Напрямок графічного обладнання для професійного сегменту зріс на 105% до 463 мільйонів доларів.



Nvidia заявила, що доходи в поточному кварталі будуть кращими, ніж очікувалося - компанія очікує виторгу у 24 млрд дол.



Акції компанії після оголошення квартальних результатів зросли приблизно на 10% в ході тривалих торгів.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365