Anthropic інвестує 50 млрд дол. у будівництво АІ-інфраструктури у CША для підтримки Claude

17 ноября 2025 г., 13:45

0

Tweet

Компанія Anthropic, розробник провідних АІ-моделей Claude, оголосила про масштабну інвестицію в розмірі 50 мільярдів доларів у розбудову обчислювальної інфраструктури на території США.



Зазначається, що ці дата-центри, які створюються індивідуально для робочих навантажень Anthropic з акцентом на максимальну ефективність, стануть основою для продовження досліджень та розробок на передовому рубежі АІ.



Перші об'єкти будуть побудовані у співпраці з інфраструктурним партнером Fluidstack у Техасі та Нью-Йорку, з планами відкриття додаткових майданчиків надалі.



Об'єкти будуть вводитися в експлуатацію протягом 2026 року. Anthropic підкреслила, що інвестиція допоможе "просувати цілі, викладені в 'Плані дій з АІ‘ адміністрації Трампа, для підтримки американського лідерства у сфері АІ та зміцнення внутрішньої технологічної інфраструктури".



"Ми наближаємося до АІ, який може прискорити наукові відкриття та допомогти вирішити складні проблеми способами, які раніше були неможливі. Реалізація цього потенціалу вимагає інфраструктури, яка може підтримувати постійний розвиток на передовому рубежі", - заявив Даріо Амодей (Dario Amodei), генеральний директор та співзасновник Anthropic.



Anthropic відзначила, що її траєкторія зростання обумовлена технічною командою, зосередженістю на безпеці та дослідженнях, включаючи піонерську роботу з вирівнювання (alignment) та інтерпретованості (interpretability). Наразі компанія обслуговує понад 300 000 бізнес-клієнтів. Кількість великих корпоративних акаунтів - клієнтів, річна виручка від яких перевищує 100 000 доларів, - зросла майже у сім разів за останній рік.



Компанія підкреслює, що масштаб інвестицій є необхідним для задоволення зростаючого попиту на Claude від сотень тисяч підприємств та для підтримки досліджень на передовому рубежі.



"Fluidstack було створено для такого моменту, і він пишається партнерством з лідерами АІ для прискорення та розгортання необхідної інфраструктури", - зазначив Гері Ву (Gary Wu), співзасновник та генеральний директор Fluidstack.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI