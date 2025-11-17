Salesforce купує ізраїльський АІ-стартап Doti для посилення Slack

17 ноября 2025 г., 15:35

Компанія Salesforce оголосила про плани придбати, ізраїльський стартап, що спеціалізується на платформі пошуку з використанням штучного інтелекту для корпоративних клієнтів. Вартість угоди, за неофіційними даними, оцінюється у 100 млн дол.



Як зазначають аналітики, придбання Doti підкреслює агресивну стратегію Salesforce щодо посилення свого АІ-портфоліо. Технологія Doti дозволяє працівникам швидко знаходити інформацію в усіх внутрішніх додатках компанії, включаючи платформу CRM та Slack, а також зовнішні джерела, як-от Google Drive. Наприклад, спеціаліст служби підтримки може запитати Doti про схожі інциденти, що сталися раніше, або продавець може швидко знайти релевантні кейси.



Salesforce планує використати технологію Doti для покращення вбудованих функцій пошуку у своїй корпоративній платформі для комунікацій Slack. Команда Doti приєднається до інженерної АІ-команди Salesforce в Ізраїлі. Очікується, що угода буде закрита до лютого.



Платформа Doti оновлює дані у своїй базі знань 20 разів на день і дозволяє клієнтам налаштовувати вихідну інформацію, створюючи АІ-агентів.



Це придбання стало частиною масштабної серії поглинань, яку проводить Salesforce. Угода з Doti відбулася менш ніж за тиждень після купівлі Spindle AI, стартапу, що розробив інструмент для відповідей на бізнес-запитання за допомогою АІ-агентів. Технологія Spindle AI буде використана для моніторингу продуктивності АІ-агентів у хмарній платформі Salesforce.



Протягом двох місяців, що передували цим угодам, Salesforce придбала ще три компанії: Waii та Regrello, що пропонують АІ-інструменти для прискорення рутинних бізнес-завдань, та австралійську Apromore, яка допомагає виявляти ручну роботу для подальшої АІ-автоматизації.

