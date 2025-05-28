Квартальні продажі електромобілів сягнули 4 мільйонів - BYD утримує лідерство

28 мая 2025 г., 16:25

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У першому кварталі 2025 року світовий ринок нових енергетичних транспортних засобів (NEV), до яких входять електромобілі на акумуляторах (BEV), гібридні моделі з можливістю підзарядки (PHEV) та автомобілі на водневих паливних елементах (FCEV), продемонстрував значне зростання. Згідно з даними аналітичної компанії TrendForce, глобальні продажі NEV досягли 4,02 млн одиниць, що на 39% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Частка таких автомобілів у загальному обсязі світових продажів вже складає 18,4%.

Найбільший внесок у зростання ринку зробили акумуляторні електромобілі (BEV), обсяг продажів яких зріс на 45% у річному вимірі — до 2,67 млн одиниць.

Китайський автовиробник BYD зберіг лідерство з часткою на ринку BEV 15,4%, тоді як у Tesla - 12,6%. Третє місце зайняла компанія Geely, включаючи її бренд Galaxy, завдяки успішному запуску моделей Galaxy E5 та Xingyuan наприкінці 2024 року, а також зростанню популярності бюджетного Panda Mini. BEV-продажі Geely збільшилися на вражаючі 443% у річному вимірі.

Серед інших помітних гравців - китайський бренд XPeng, що посів шосте місце, значну частку його продажів забезпечила доступна модель Mona M03.

Новачок ринку - компанія Xiaomi - увійшла до першої десятки (8 місце) лише з однією моделлю, що стало знаковим проривом компанії в сегменті BEV.

Серед некитайських брендів найкраще себе показав Volkswagen, який посів п’яту позицію з ростом продажів на 41% у порівнянні з минулим роком. Незважаючи на падіння попиту в Китаї, компанії вдалося компенсувати ситуацію за рахунок ринку Західної Європи. У квітні німецький концерн презентував нову стратегію «In China, For China» у партнерстві з XPeng та FAW, що має зміцнити позиції бренду на китайському ринку.

BMW опинилася на сьомому місці, зберігаючи стабільність завдяки продажам у Європі, хоча показники в Китаї виявилися слабкими.

Hyundai замикає десятку лідерів, компанії вдалося посилити позиції в США та ЄС, особливо після запуску власного заводу електромобілів у штаті Джорджія.

Сегмент гібридів з підзарядкою (PHEV) також демонстрував позитивну динаміку: обсяг продажів зріс на 28% - до 1,35 млн одиниць. І тут лідером залишається BYD із вражаючою часткою ринку - 38,7%. Geely на третьому місці з вражаючим зростанням у 158% у річному вимірі.

Втім, не всім китайським брендам вдалося зберегти позиції. AITO, який входить до альянсу Huawei HIMA, опустився на сьоме місце, втративши 47% продажів. Падіння пов’язане з розмитістю позиціонування бренду після того, як Huawei почала співпрацю з іншими автовиробниками в межах тієї ж платформи. Deepal та Lynk & Co взагалі вибули з першої десятки — останній скоротив продажі на 25%.

За прогнозами TrendForce, у 2025 році світові продажі NEV можуть досягти 19,47 млн одиниць, що буде на 19,6% більше, ніж у торік. Водночас експерти попереджають, що невизначеність, пов’язана з тарифною політикою США, може негативно вплинути на глобальні продажі, особливо у високочутливих до економічних коливань регіонах. Найбільший ризик у разі економічного спаду несуть саме електромобілі преміум-класу.

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