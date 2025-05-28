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Укртелеком розширює співпрацю з Eset та пропонує абонентам комплексний антивірусний захист

28 мая 2025 г., 14:35

Провідний оператор фіксованого зв’язку Укртелеком розширює лінійку цифрових сервісів для абонентів, та пропонує антивірусний захист на базі рішень компанії Eset. Відтепер послуга, що раніше була доступна лише корпоративному сегменту, пропонується і приватним користувачам.

Нова пропозиція дозволяє захистити персональні пристрої – комп’ютери, смартфони, планшети, Android-смарттелевізори тощо, із єдиною точкою підключення, підтримки та розрахунків через Укртелеком. Це забезпечує багаторівневу безпеку для користувачів Windows і macOS, мобільних пристроїв.

«Ми прагнемо створити для наших клієнтів безпечне та комфортне цифрове середовище. Розширення співпраці з Eset дозволяє нам запропонувати приватним користувачам ефективний інструмент захисту від кіберзагроз», – зазначив Ігор Гуменюк, директор департамент маркетингу та планування «Укртелеком».

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