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Президент підписав законопроєкти про скасування ПДВ та ввізного мита на компоненти для дронів

21 июня 2023 г., 10:25
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти про скасування ПДВ та ввізного мита на компоненти для дронів.
 
Тепер імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА на час воєнного стану.
 
«Це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників. Продовжуємо робити все, щоб наші воїни отримали більше дронів на фронт», заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
 

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