Світові витрати на Інтернет речей перевищать 1 трлн дол. у 2026 році

21 июня 2023 г., 11:35

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Згідно з новим звітом IDC про світові витрати на Інтернет речей, у 2023 р. вони становитимуть 805,7 млрд дол., що на 10,6% більше, ніж у цьому році, йдеться у новому звіті про світові витрати на Інтернет речей. Очікується, що інвестиції в екосистему IoT перевищать 1 трлн дол. у 2026 році, а середньорічний темп зростання (CAGR) складе 10,4% протягом прогнозованого періоду 2023-2027 років. Згідно з новим звітом IDC про світові витрати на Інтернет речей, у 2023 р. вони становитимуть 805,7 млрд дол., що на 10,6% більше, ніж у цьому році, йдеться у новому звіті про світові витрати на Інтернет речей. Очікується, що інвестиції в екосистему IoT перевищать 1 трлн дол. у 2026 році, а середньорічний темп зростання (CAGR) складе 10,4% протягом прогнозованого періоду 2023-2027 років.

"Останні кілька років показали, що підключення до цифрової інфраструктури - це вже не розкіш, а необхідність, - відмічає Карлос М. Гонсалес (Carlos M. González), менеджер з досліджень Інтернету речей в IDC. - Для того, щоб організації могли досягти успіху в операціях, керованих даними, інвестиції в проекти Інтернету речей є вкрай важливими. Підключення пристроїв до мереж передачі даних для збору інформації, розширення операцій і підвищення продуктивності - це відмінні риси реалізації екосистеми Інтернету речей".

Дискретне та переробне виробництво - це галузі, які будуть найбільше інвестувати в рішення Інтернету речей у 2023 році та протягом прогнозованого періоду, на які припадає більше третини всіх витрат на Інтернет речей у всьому світі. Професійні послуги, комунальні послуги та роздрібна торгівля є наступними найбільшими галузями з точки зору загальних витрат на IoT, на які припадає приблизно 25% від загального світового обсягу. Державні/місцеві органи влади та телекомунікації будуть демонструвати найшвидше зростання витрат протягом п'ятирічного прогнозу з середньорічними темпами зростання 12,0% та 11,7% відповідно.

Інвестиції в Інтернет речей є ключовим будівельним елементом для підтримки все більш цифрового і розподіленого організаційного сліду. Більшість цих інвестицій спрямовані на пошук рішень, які можуть допомогти організаціям досягти конкретних бізнес-цілей або вирішити проблеми клієнтів, такі як економія витрат або ефективність ланцюжка поставок. Таким чином, сценарії використання знаходяться в центрі уваги більшості інвестиційних планів у сфері IoT.

Два варіанти використання Інтернету речей, які отримають найбільше інвестицій у 2023 році, тісно пов'язані з виробничими галузями: виробничі операції (73,0 млрд дол.) та управління виробничими активами (68,2 млрд дол.). Наступні найбільші сфери використання - Інтелектуальна аналітика запасів (37,6 млрд дол.), розумні мережі (електроенергетика) (36,9 млрд дол.) та стійкість ланцюгів поставок (31,6 млрд дол.) - отримають значні інвестиції з боку галузей роздрібної торгівлі та комунальних послуг. Найшвидше зростання витрат буде спостерігатися в таких сферах застосування технологій Інтернету речей, як зарядка електромобілів (30,9% CAGR), "нові" типи пристроїв мережевого захисту (14,5%), моніторинг сільськогосподарських земель (13,9% ), а також підключені торгові автомати і камери схову (13,8%).

"Оновлення таксономії варіантів використання Інтернету речей у цьому випуску IoT Spending Guide відображають еволюцію інвестиційних цілей підприємств у сфері цифрової трансформації. З тематичної точки зору, збільшення інвестицій у виробництво товарів і ланцюги поставок внаслідок пандемії COVID-19 і глобальної реакції на неї, яка спричинила масові порушення в бізнесі та суспільстві, очевидно, відображено в нових варіантах використання. Ці сценарії використання, пов'язані з виробництвом і ланцюгами поставок, можна побачити в галузях дискретного виробництва, переробного виробництва, роздрібної торгівлі та транспорту, - наголосив Маркус Торчіа, віце-президент з досліджень у групі даних та аналітики IDC. - Тим часом інвестиції в цифровий бізнес зростають і в інших галузях, таких як видобувна промисловість. Наприклад, IoT допомагає поліпшити процеси ланцюжка поставок у сільському господарстві, такі як вирощування, збирання врожаю та постачання високоякісної продукції на ринок".

З точки зору технологій, послуги Інтернету речей будуть найбільшою сферою витрат у 2023 році і до кінця прогнозу, на них припадатиме майже 40% всіх витрат на IoT у всьому світі. Витрати на апаратне забезпечення є другою за величиною категорією, в якій переважають закупівлі модулів/датчиків. Програмне забезпечення буде найбільш швидкозростаючою технологічною категорією з п'ятирічним середньорічним темпом зростання на рівні 11% з акцентом на закупівлю прикладного та аналітичного програмного забезпечення.

На Західну Європу, США та Китай припадатиме більше половини всіх витрат на IoT протягом усього прогнозованого періоду. Хоча зараз Західна Європа і США мають схожі рівні витрат, Західна Європа збільшить своє лідерство за рахунок 11,0% середньорічних темпів зростання протягом прогнозованого періоду 2023-2027 рр. порівняно з 8,0% середньорічних темпів зростання в США. Прогнозується, що витрати Китаю на Інтернет речей до кінця прогнозу перевершать витрати США завдяки 13,2% середньорічних темпів зростання.

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