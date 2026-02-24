Презентоване нове покоління книжкових сканерів BookTEK 5

24 февраля 2026 г., 16:35

0

Tweet

Компанія Мегатрейд, яка з 2019 року є офіційним дистриб’ютором Image Access в Україні, презентувала нове покоління професійного обладнання - книжкові сканери BookTEK 5 V3 та BookTEK 5 V2.



Як зазначається, ці системи розроблені спеціально для роботи в умовах, де якість цифрової копії має ідеально відповідати цінності оригіналу, забезпечуючи при цьому безконтактний та безпечний процес оцифровування.



Використання висококласних CCD-камер к BookTEK 5 дозволяє проводити сканування у кольоровому режимі, градаціях сірого або чорно-білому форматі з базовою роздільною здатністю 400 на 400 dpi, яку за потреби можна розширити до 600 на 600 dpi. Моделі охоплюють формати від A3+ до A2+, що робить їх універсальними для більшості типів документів. При цьому швидкість роботи досягає доволі щвидкістних показників: один скан може тривати від 0,8-0,9 секунди, що дозволяє опрацьовувати величезні масиви даних за мінімальний час без втрати якості.



Однією з ключових особливостей цих сканерів є унікальна конструкція підставок для книг. Система дозволяє оцифровувати документи як на пласкій платформі під кутом 180 градусів, так і у спеціальній V-подібній підставці під кутом 120 градусів. Останній режим є критично важливим для роботи зі стародавніми або пошкодженими книгами, оскільки забезпечує дбайливе розкриття без ризику пошкодити корінець. Завдяки магнітному з’єднанню сторін підставки, корінець книги можна легко та точно переміщувати по центру для досягнення оптимального візуального результату.



Інтелектуальна складова сканерів BookTEK 5 включає функцію попереднього перегляду в режимі реального часу за допомогою другої матричної камери. Це дозволяє оператору бачити точне положення документа ще до початку сканування. Важливу роль відіграє лазерна корекція згинання книги, яка працює на основі передових алгоритмів АІ. Ця технологія автоматично розпізнає кривизну сторінок і ефективно усуває тіні чи спотворення в глибині розвороту, що особливо актуально для товстих переплетених фоліантів. Результат такої обробки повністю відповідає суворим міжнародним стандартам якості, включаючи ISO 19264-1 рівень B, FADGI та Metamorfoze Light.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI