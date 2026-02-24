Нова лінійка АКБ Leapton змінює підхід до накопичення енергії для комерційних об’єктів

24 февраля 2026 г., 15:25

0

Tweet

Компанія ERC, офіційний дістрібьютор Leapton в Україні, анонсувала доступність модульної системи EH-B05, яка створена для стабільної роботи в тандемі з потужними трифазними гібридними інверторами.



В основі рішення, як зазначається, лежить технологія літій-залізо-фосфатних (LFP) комірок, які вирізняються своєю витривалістю та безпекою. Використання LFP-елементів гарантує відсутність ефекту пам’яті та надзвичайно низький рівень саморозряду, що дозволяє зберігати систему без підзаряджання до шести місяців.



Керування всією структурою здійснює вбудована система BMS, яка не лише захищає обладнання від перегріву чи критичних навантажень, а й використовує сучасні АІ-алгоритми для балансування кожного елемента в реальному часі. Це значно подовжує термін експлуатації всієї збірки та забезпечує стабільну віддачу енергії навіть за складних умов експлуатації.



Конструктивно система виконана у форматі вертикальної 19-дюймової стійки, що значно спрощує монтаж та подальше сервісне обслуговування. Загальна ємність однієї такої установки, яка складається з 12 модулів, може досягати 61,44 кВт·год за номінальної напруги 614,4 В. При робочій ємності 55,29 кВт·год система здатна забезпечувати енергією великі офісні центри або виробничі майданчики. Вага зібраної конструкції становить 665 кг, а її габарити дозволяють компактно розмістити обладнання в технічних приміщеннях. До того ж система адаптована до широкого температурного діапазону від мінус 20 до плюс 55 градусів Цельсія, що позбавляє потреби у встановленні складних систем клімат-контролю.



Однією з ключових переваг моделі EH-B05 є її масштабованість та сучасні інтерфейси зв’язку. Комплект постачання включає все необхідне для швидкого запуску: від акумуляторних модулів та монтажної рами до блоку керування та силових кабелів. Завдяки підтримці протоколів CAN та RS485 система легко інтегрується в загальну мережу моніторингу об’єкта.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI