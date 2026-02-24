Claude виходить за межі чату, оновлюючи можливості Cowork

24 февраля 2026 г., 17:54

0

Tweet

Сьогодні компанія Anthropic оголосила про запуск масштабного оновлення своєї платформи Cowork та системи плагінів для Claude Enterprise. Це знаменує перехід від звичайних чат-ботів до повноцінних АІ агентів.



Головною новиною стала можливість для адміністраторів компаній створювати власні приватні маркетплейси плагінів. Це дозволяє організаціям централізовано поширювати спеціалізовані навички та інструменти серед своїх співробітників, зберігаючи при цьому повний контроль над безпекою та доступом до корпоративних даних. Тепер Claude може перетворюватися на вузькоспеціалізованого помічника для кожного окремого департаменту, від юридичного відділу до інженерної команди.



Одним із найбільш технологічних нововведень стала здатність Claude працювати наскрізно між різними додатками Microsoft Office. У межах дослідницького превью Claude тепер може самостійно виконувати складні багатоетапні завдання, наприклад, проводити глибокий фінансовий аналіз в Excel і автоматично переносити отримані результати та контекст у презентацію PowerPoint. Така оркестрація між додатками дозволяє призначати АІ масштабні проєкти, які раніше потребували постійного ручного копіювання даних та перемикання між вікнами. Наразі ця функція доступна як аддон для Mac та Windows для користувачів платних планів.



Для системних адміністраторів оновлення принесло значне розширення функцій контролю та моніторингу. З’явилася підтримка OpenTelemetry, що дозволяє відстежувати активність інструментів, витрати та інтенсивність використання АІ в межах усієї команди.



Новий єдиний інтерфейс Customize консолідує управління плагінами, навичками та конекторами в одному місці. Крім того, компанія запровадила можливість використання приватних репозиторіїв GitHub як джерел для плагінів, що значно спрощує розгортання власного програмного коду всередині екосистеми Claude.



Бібліотека готових конекторів також отримала суттєве поповнення. Тепер Claude може безпосередньо взаємодіяти з Google Workspace, включаючи Диск, Календар та Gmail, а також із такими сервісами як Docusign, Slack, Salesforce, HubSpot та професійними фінансовими платформами на кшталт FactSet та MSCI.



Для різних професійних сфер Anthropic підготувала спеціалізовані шаблони плагінів. Наприклад, інструменти для фінансових аналітиків допомагають у моделюванні та дослідженні ринків, інженерні плагіни автоматизують створення постмортемів та координацію інцидентів, а рішення для HR-відділів спрощують підготовку листів-пропозицій та проведення аналізу компенсацій.



Аналітики відзначають чітку тенденцію: АІ перестає бути просто інтелектуальним співрозмовником і стає операційною системою для бізнесу. Крок Anthropic із впровадженням приватних маркетплейсів є відповіддю на головний біль великих корпорацій - потребу в індивідуальних рішеннях, які працюють за зачиненими дверима внутрішньої мережі. Це створює серйозну конкуренцію для Microsoft Copilot, оскільки Claude пропонує більш гнучку модель створення власних агентів через відкритий SDK.



Особливо важливою є співпраця з такими гігантами як PWC та Thomson Reuters. Це свідчить про те, що АІ агенти вже готові до роботи в секторах із надвисокими вимогами до точності, таких як фінанси та право. Як зазначив Санджай Субраманіан (Sanjay Subramanian) з PWC, ми спостерігаємо третю хвилю трансформації професійної діяльності після інструментів продуктивності та хмарних технологій. Тепер кожна команда отримує інструменти, які дозволяють виконувати більш амбітні завдання, перетворюючи АІ на стратегічний актив компанії, а не просто допоміжну функцію.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet