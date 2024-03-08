Преміум-підписки у LinkedIn зросли на 25% до 1,7 млрд дол. у 2023 р.

8 марта 2024 г., 12:35

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Як пише Reuters, у четвер LinkedIn вперше розкрила дані про продажі преміум-підписки, заявивши, що дохід підрозділу досягне 1,7 млрд дол. у 2023 році, оскільки компанія спостерігає зростання використання нових інструментів штучного інтелекту.



LinkedIn не відкривала своїх повних фінансових показників з моменту придбання компанією Microsoft у 2016 році. Раніше компанія повідомляла, що заробила 15 мільярдів доларів у 2023 фінансовому році, з яких 7 мільярдів доларів надійшло від продажу програмного забезпечення, яке вона продає корпоративним рекрутерам.



Але протягом останнього року LinkedIn працювала над розширенням своєї преміум-підписки, яка використовується шукачами роботи та іншими індивідуальними користувачами і коштує від $39,99 на місяць.



Значною частиною цих зусиль стало додавання минулого року функцій штучного інтелекту, таких як можливість сканувати оголошення про вакансії та на основі резюме пошукача автоматично визначати, чи підходить він для визначеної роботи. Система штучного інтелекту також може допомогти шукачам роботи налаштувати свій профіль у LinkedIn, щоб зробити його більш привабливим для рекрутерів, і може автоматично генерувати письмові повідомлення для відправки рекрутерам.



В одному з інтерв’ю Ден Шаперо (Dan Shapero), операційний директор LinkedIn, сказав, що кількість преміум-підписників LinkedIn зросла на 25% у 2023 році, хоча компанія не назвала абсолютну цифру.



Шаперо сказав, що попередні дані LinkedIn показують, що 70% підписників, які мають доступ до нових інструментів штучного інтелекту, спробували їх, і 90% з них знайшли їх корисними.

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