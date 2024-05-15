Поставки принтерів в Західній Європі у І кв. знизилися на 20,6%

15 мая 2024 г., 12:45

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Згідно з щоквартальним звітом IDC, поставки периферійних пристроїв для друку в Західній Європі в І кв. 2024 року скоротилися на 20,6% в річному обчисленні до 3,3 млн одиниць. Попри те, що проблеми з ланцюжком поставок були вирішені, а загальна доступність принтерів повернулася до норми, про зрілість ринку свідчить спад, що спостерігається в регіоні. Однак, ситуація має тенденцію змінюватися залежно від країни та бренду.



У першому кварталі 2024 року поставки БФП знизилися на 20,7% у річному обчисленні, тоді як поставки принтерів скоротилися на 19,8%. Поставки лазерних пристроїв скоротилися на 19,6%, а струменевих - на 21,1%, що в першу чергу пов'язано з економічною невизначеністю. З розвитком ініціатив з оцифрування та широким впровадженням безпаперових послуг як у приватному, так і в державному секторах, попит на домашній друк зменшився. Зростання використання онлайн-додатків сприяло цьому зниженню.



"На такому зрілому ринку, як Західна Європа, будь-який економічний вплив має тенденцію до зменшення обсягів друку. Стратегії, спрямовані на скорочення використання паперу, призводять до зменшення обсягів друку, а організації купують менше пристроїв. Підвищена обізнаність про вплив на навколишнє середовище перешкоджає використанню друку та паперу в Західній Європі", - говорить Хуліо Віал (Julio Vial), менеджер з досліджень у команді Imaging Printing and Document Solutions в IDC.



У першому кварталі 2024 року HP залишилася лідером ринку з часткою 37,4%. Brother збільшив свою частку ринку до 12,1%, тоді як Canon і Epson зберегли свої частки, незважаючи на зниження поставок.

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