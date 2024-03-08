Veeam оголошує про стратегічне партнерство з Microsoft для інтеграції сервісів Copilot і штучного інтелекту

8 марта 2024 г., 11:35

0

Tweet

Veeam розширює партнерство з Microsoft для розробки спільних рішень на основі штучного інтелекту для платформи захисту даних і відновлення від програм-вимагачів.



Оголошено про розширення п’ятирічного стратегічного партнерства з Microsoft з метою створення нових рішень для захисту клієнтів шляхом інтеграції сімейства продуктів Veeam, а також сервісів Microsoft Copilot і штучного інтелекту.



На додаток до спільних інновацій, компанії виведуть на ринок захист даних для Microsoft 365 і Microsoft Azure за допомогою нещодавно анонсованої хмарної технології Veeam Data Cloud.



Завдяки багаторічній інженерній співпраці Veeam та Microsoft розроблятимуть можливості, які дозволять організаціям працювати в умовах зростаючої кількості кібератак, перебоїв у роботі та стихійних лих. Поєднання провідних на ринку можливостей резервного копіювання та відновлення від Veeam з інноваціями та масштабом Microsoft допоможе клієнтам забезпечити кіберстійкість.



«Організації стимулюють трансформацію, інвестуючи в хмарні обчислення та впроваджуючи програмне забезпечення як послугу, - зазначає Ананд Есваран (Anand Eswaran), генеральний директор Veeam. - Veeam захищає 450 000 організацій - більше, ніж будь-який інший постачальник рішень для резервного копіювання та відновлення даних. Рішення Veeam для захисту даних Microsoft 365 забезпечує найшвидше відновлення даних. Розширення нашого партнерства з Microsoft дає змогу ще більшій кількості клієнтів, які використовують Microsoft 365 і Microsoft Azure, скористатися перевагами технології Veeam - як у захисті даних, так і у відновленні після атак зловмисників з вимогою викупу. Це партнерство також забезпечить неймовірні спільні інновації, включаючи можливості Microsoft Copilot для сімейства продуктів Veeam».



«Оскільки клієнти продовжують переходити до хмарних технологій і впроваджують можливості генеративного штучного інтелекту, захист їхніх даних залишається нашим головним пріоритетом, - підкреслює Джадсон Альтхофф (Judson Althoff), виконавчий віце-президент і комерційний директор Microsoft. - Разом з Veeam ми вже допомагаємо мільйонам користувачів повністю захистити свої бізнес-дані в Microsoft 365 і Microsoft Azure. Я радий розширити нашу співпрацю, об’єднавши спільний пілотний проект Microsoft і Azure з рішеннями для захисту даних від Veeam, щоб допомогти нашим клієнтам створювати резервні копії, захищати та відновлювати свої масиви даних краще і швидше, ніж будь-коли раніше».



Спільні розробки компаній будуть спрямовані на додавання додаткових можливостей штучного інтелекту в продукти Veeam для резервного копіювання та відновлення, включаючи інтеграцію Microsoft Copilot для автоматизованого аналізу даних, економічно ефективних аналітичних висновків на основі штучного інтелекту та полегшення візуалізації даних.



Також мова йде про Інтегровану підтримку новітніх API для Microsoft 365 Backup Storage, щоб прискорити швидкість резервного копіювання та відновлення в Veeam Backup для Microsoft 365.



Мова також йде про прискорення міграції локальних клієнтів до хмари даних Veeam, розміщеної в Azure. А також про міграцію клієнтів на Azure Kubernetes Services та їх захист за допомогою Kasten від Veeam.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365