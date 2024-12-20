Представлено безвентиляторне охолодження для ультратонких ноутбуків потужністю 40 Вт

20 декабря 2024 г., 11:45

0

Tweet

Американська компанія Ventiva випустила безвентиляторну систему охолодження на основі іонів, здатну задовольнити потреби в тепловідведенні для ультратонких ноутбуків потужністю 40 Вт.



Технологія Ionic Cooling Engine (ICE) генерує іони, які відштовхуються від випромінювача, створюючи повітряний потік без вентилятора. Система терморегулювання ICE9 від Ventiva поєднує технологію ICE з блоком живлення з програмним керуванням для досягнення теплового конверта 40 Вт.



Джерело живлення керується системною напругою і розроблене для легкої інтеграції. Воно використовує широтно-імпульсну модуляцію (PWM), яка раніше керувала вентилятором, для керування системними пристроями ICE9. Тепловому дизайнерові досить під'єднати наявний у системі блок керування вентилятором до пристроїв ICE9, щоб вбудований блок живлення ICE перетворив виходи PWM на рівні напруги та струму, потрібні для того, щоб система дула «сильніше» або «м'якше».



Завдяки прямому повітрозабірнику в нижній частині ноутбука система на базі ICE9 забезпечує постійний приплив навколишнього повітря безпосередньо до модуля терморегулювання.



Безвентиляторний охолоджувальний пристрій ICE9 розроблено за модульним принципом, тож кожен компонент може охолоджуватися індивідуально. Конструкції ноутбуків стають тоншими, зменшуючись до менш ніж 12 мм. ICE9 можна компонувати в різні форми, з кожним компонентом різної довжини. Двигун ICE9 на 80% менший за вентилятор або повітродувку, що дає змогу інженерам ноутбуків збільшувати розміри батарей або додавати функціональність системи без зміни загальних габаритів корпусу.



«Наша технологія ICE змінює ринок електроніки, створюючи нову хвилю безшумних, інтелектуальних рішень з управління тепловим режимом, а наші останні результати підкреслюють чудову масштабованість нашого рішення ICE9», - сказав Карл Шлахте (Carl Schlachte), голова ради директорів, президент і генеральний директор компанії Ventiva. Спочатку продемонстрований у категорії «тонких і легких» ноутбуків з TDP близько 15 Вт, пристрій ICE9 дає змогу виробникам ноутбуків поширити ці переваги на більш продуктивні системи, відкриваючи шлях до випуску цілих сімейств продуктів для безшумних обчислень».



Компанія Ventiva працює з обраними партнерами над випуском комплексу терморегулювання ICE9 для TDP до 40 Вт у 2027 році. Система ICE9 для TDP до 25 Вт доступна вже зараз.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора