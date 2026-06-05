Acer розширює лінійку ПК Aspire AI з Copilot+ новими ноутбуками та моноблоками

5 июня 2026 г., 14:35

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Компанія Acer анонсувала розширення своєї лінійки ПК Aspire AI з підтримкою Copilot+ чотирма новими моделями: ноутбуками Acer Aspire X 16 AI та Acer Aspire 18 AI, а також моноблоками Acer Aspire C27 AI та Acer Aspire C24 AI.



Преміальний ноутбук Acer Aspire X 16 AI (AX16-I71M) із тонким і легким корпусом було створено за зразком високопродуктивних лептопів, щоб забезпечити виняткову потужність і портативність для творчої та продуктивної роботи. Оснащений процесорами Intel Core Ultra X9 із загальною обчислювальною потужністю AI до 180 TOPS, цей ноутбук забезпечує високу швидкість і оперативність для роботи, ігор та творчості. Вбудована відеокарта Intel Arc дає змогу реалізувати потужність більших ноутбуків у тонкому й легкому корпусі. Усе це доповнює оптимізована система охолодження з двома вентиляторами, технологією вихрового потоку Vortex Flow для тихого, але ефективного охолодження.



Модель Aspire X 16 AI оснащена 16-дюймовим OLED-дисплеєм 3K WQXGA+ з охопленням 100% колірної гами DCI-P3 та частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує чіткіше зображення, зручніший перегляд документів і збалансовану роботу як з офісними завданнями, так і з творчими проєктами.



Пропонуючи до 24 годин автономної роботи, цей ноутбук призначений для продуктивної роботи в дорозі. Його оснащено модулем Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i для швидкого та стабільного з’єднання, а також інфрачервоною камерою Full HD 1080p з технологією Acer PurifiedView, яка забезпечує високу якість відеоконференцій. Широкі можливості підключення доповнюють два порти Thunderbolt 4, роз’єм HDMI 2.1, слот для карток пам’яті microSD та підтримка Bluetooth 5.4.



Товщина ноутбука становить 15,9 мм, а вага – 1,6 кг. Алюмінієвий корпус має сталево-сіре покриття й шарнірне кріплення з кутом розкриття 150 градусів, що дає змогу відкривати пристрій однією рукою.



Ноутбук Acer Aspire 18 AI (A18-I71M), розроблений для домашніх користувачів, студентів і авторів цифрового контенту, – це комп’ютер із підтримкою Copilot+, оснащений процесорами Intel Core Ultra серії 3 із загальною обчислювальною потужністю AI до 100 TOPS, що забезпечує продуктивність у повсякденній роботі, навчанні та створенні контенту. А завдяки можливості автономної роботи до 22 годин він забезпечує баланс між продуктивністю та портативністю для щоденної роботи.



Acer Aspire 18 AI оснащено 18-дюймовим дисплеєм WUXGA з роздільною здатністю 1920x1200, співвідношенням екрана до корпусу 91%, вузькою рамкою та частотою оновлення до 165 Гц, що гарантує високу деталізацію. Великий екран забезпечує комфорт під час тривалих сеансів роботи й полегшує одночасне виконання декількох завдань. Ноутбук має міцний корпус з алюмінієвою кришкою та новим логотипом Acer, який змінює колір залежно від кута огляду. Сенсорна панель гарантує комфорт і зручність керування пристроєм, тоді як шарнірне кріплення з кутом розкриття 180 градусів дозволяє регулювати кут огляду або встановлювати екран горизонтально для перегляду контенту чи спільної роботи.



Ноутбук вирізняється практичністю та функціональністю: його оснащено інфрачервоною камерою Full HD, що забезпечує швидкий і безпечний вхід за допомогою технології розпізнавання обличчя, модулем Intel Wi-Fi 7, двома портами Thunderbolt 4, шторкою для захисту конфіденційності та технологією Bluetooth 5.4. При цьому пристрій постачається в упаковці, що на 100% підлягає перероблюванню, та призначений для реєстрації EPEAT Gold.



Нові моноблоки Acer Aspire C 27 AI та Aspire C 24 AI, доступні у версіях з діагоналлю 23,8 та 27 дюймів і з опціональним сенсорним екраном. Пристрої вирізняються витонченим сучасним дизайном і вдосконаленою підставкою ErgoStand, що забезпечує комфортні кути огляду та покращену ергономіку на будь-якому робочому місці. Завдяки використанню найсучасніших процесорів обидві моделі пропонують високу продуктивність для обчислень на базі штучного інтелекту, роботи в багатозадачному режимі й розваг.



Моделі на базі AMD (C27D-GGP, C24D-GGP) оснащено процесорами AMD Ryzen AI серії 400 з архітектурою Zen 5 та відеокартою до AMD Radeon 880M, що забезпечує надпотужну продуктивність AI та швидкодію для виконання ресурсомістких завдань.



Моделі на базі Intel (C27D-PTL, C24D-PTL) оснащено процесорами Intel Core Ultra серії 3 та відеокартою Intel Graphics, що гарантує високу продуктивність, оптимізовану енергоефективність і більшу свободу пересування.



Задля максимального підвищення продуктивності пристрої лінійки Acer Aspire C забезпечують плавне й чітке зображення на дисплеї Full HD (1920x1080) із частотою оновлення до 144 Гц, вузькою рамкою та співвідношенням екрана до корпусу 90%. Кожна модель доступна в конфігурації із сенсорним екраном. Для високоякісного зв’язку під час відеодзвінків пристрої оснащено модулями Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, а також висувною 5-мегапіксельною інфрачервоною вебкамерою з функцією розпізнавання обличчя.



Нові ПК Aspire з підтримкою Copilot+ пропонують функції штучного інтелекту, покликані підвищити продуктивність та сприяти творчій діяльності. Функції ПК з Copilot+, як-от Click-to-Do, дають змогу швидко та з урахуванням контексту виконувати дії на основі того, що відображається на екрані, сприяючи вдосконаленню робочого процесу.



Пристрої також оснащено набором інструментів AI власної розробки Acer, які оптимізують робочі та творчі процеси. Сюди входять AcerSense та Acer Intelligence Space, які містять спільно розроблені з Intel функції, як-от Acer QR Capture, Acer AI Image Generator, а також Acer Video Speed Controller. Разом ці інтуїтивно зрозумілі рішення пропонують персоналізовані способи роботи, творчості та спілкування, спрощуючи загальну взаємодію з ПК.



Ноутбук Acer Aspire X 16 AI (SFSP14-I51T) надійде в продаж в Україні в серпні 2026 року.



Ноутбук Acer Aspire 18 AI (SFSP14-I51T) надійде в продаж в Україні в липні 2026 року.



Моноблоки Acer Aspire C27 AI та Aspire C24 AI надійдуть у продаж в Україні в жовтні 2026 року.

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