Gigabyte анонсувала лінійку ноутбуків AORUS, AERO та GAMING із вбудованим AI-асистентом GiMATE

11 июня 2026 г., 16:35

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Компанія GIGABYTE офіційно презентувала нове покоління портативних комп'ютерів, представивши три ключові моделі для різних сегментів ринку: флагманський ігровий ноутбук AORUS MASTER 16, спеціалізовану станцію для творців контенту AERO X16 Copilot+ PC та збалансоване рішення для масових геймерів GIGABYTE GAMING A16.



Головною відмінністю нової лінійки стала глибока інтеграція фірмового штучного інтелекту GIGABYTE, що виводить взаємодію з пристроями на рівень автономних AI-агентів.



Усі три новинки постачаються із попередньо встановленим локальним AI-асистентом GiMATE. На відміну від традиційних хмарних помічників, GiMATE оптимізований для виконання завдань безпосередньо на апаратному рівні ноутбука, що гарантує конфіденційність даних користувача та миттєвий відгук системи.



GiMATE в реальному часі аналізує навантаження на процесор та відеокарту, перерозподіляючи потужність і керуючи охолодженням для досягнення максимальної продуктивності в іграх чи важких робочих програмах.



Світловими ефектами та фірмовим RGB-підсвічуванням клавіатури й корпусу тепер можна керувати за допомогою текстових або голосових команд природною мовою.



Ноутбуки здатні обробляти складні AI-сценарії, генерувати тексти, кодувати та допомагати в повсякденній роботі без обов'язкового підключення до інтернету.



Кожна з представлених моделей розроблена під чіткі запити аудиторії.



AORUS MASTER 16 - це безкомпромісна ігрова машина преміумкласу, створена для кіберспортсменів та ентузіастів, яким потрібна максимальна частота кадрів та передові дисплейні технології.



AERO X16 Copilot+ PC - тонкий і стильний ноутбук, орієнтований на дизайнерів, архітекторів та AI-розробників. Модель повністю відповідає стандартам Microsoft Copilot+, маючи на борту потужний нейропроцесор (NPU) для прискорення генеративних нейромереж та обробки медіа.



GIGABYTE GAMING A16 - універсальна платформа для геймерів та студентів, яка пропонує високу продуктивність сучасних ігор та локальних AI-функцій за доступною ціною.



Завдяки релізу нової серії ноутбуків із підтримкою платформи GiMATE, GIGABYTE робить технології Copilot+ та локальний штучний інтелект базовим стандартом для мобільних користувачів, забезпечуючи баланс між автономністю, безпекою та чистою обчислювальною потужністю.

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