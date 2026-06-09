ASUS Zenbook та Vivobook – штучний інтелект для щоденних завдань

9 июня 2026 г., 11:45

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Компанія ASUS у межах виставки Computex 2026 анонсувала новітню лінійку споживчих пристроїв із підтримкою штучного інтелекту, зокрема широкий асортимент ноутбуків.



Новий Zenbook 14 важить 1,1 кг, а його міцна кришка виготовлена з високотехнологічного матеріалу Ceraluminum, який поєднує надійність із вишуканим виглядом. Пристрій доступний у нових кольорах, зокрема арктичному синьому (Arctic Blue) та кораловому (Komodo Coral), які допоможуть яскраво підкреслити індивідуальний стиль.



Для Zenbook 14 заявлено автономність до 21 години роботи від акумулятора, ноутбук підтримує швидке заряджання та комплектується універсальним адаптером для легкості в поїздках.



Завдяки процесорам Intel, AMD та Qualcomm Snapdragon, Zenbook 14 забезпечує плавність у багатозадачному режимі, ефективну роботу з AI та можливості Copilot+ PC нового покоління, які спрощують щоденні завдання. Продуктивність нейропроцесора (NPU) сягає 50 TOPS, завдяки чому користувачі отримують розумніші робочі процеси, пришвидшений відгук системи та ефективнішу обробку алгоритмів AI безпосередньо на пристрої.



Zenbook 14 також підвищує комфорт взаємодії завдяки продуманому дизайну: клавіатурі з глибоким ходом клавіш 1,7 мм, шарніру для легкого відкривання кришки, тачпаду з підтримкою смартжестів, яскравому дисплею ASUS OLED та аудіосистемі з двома динаміками. Для додаткового спокою користувача передбачено інтелектуальні функції забезпечення приватності, серед яких Windows Hello, підтримка ключів доступу, адаптивне затемнення та блокування екрана, а також модуль безпеки Microsoft Pluton.



З новими Vivobook S14 і Vivobook S16 користувачі отримують повну свободу дій завдяки тонкому й міцному суцільнометалевому корпусу, що підходить для насиченого студентського життя. Моделі доступні у двох кольорах: блакитному (Light Blue) та матовому сірому (Matte Gray). Великий OLED-дисплей, тривалий час автономної роботи та висока AI-продуктивність дозволяють вільно працювати, вчитися та творити.



Ці комп’ютери категорії Copilot+ PC, що працюють виключно на базі процесорів Snapdragon X із продуктивністю NPU до 45 TOPS, забезпечують миттєвий відгук у багатозадачному режимі, інтелектуальне AI-прискорення та виняткову енергоефективність. У режимі високої продуктивності (Performance mode) вони здатні стабільної працювати з лімітом потужності (TDP) до 30 Вт під високими навантаженнями.



Vivobook S16 оснащується 16-дюймовим OLED-дисплеєм зі співвідношенням сторін 16:10 і відносною площею 89%, що надає більше місця для нотаток, відео, відкритих вкладок і творчості. 14-дюймова модель Vivobook S14 пропонує більш компактний формфактор із відносною площею екрана 87%. Професійні OLED-панелі зі 100% охопленням колірного простору DCI-P3 гарантують реалістичне зображення та чіткість деталей, які доповнюються якісним звуком та технологією фільтрації синього світла, сертифікованою TÜV Rheinland, для комфорту для очей під час тривалого використання ноутбука.



Створені для максимальної мобільності, Vivobook S14 та S16 забезпечують понад 25 годин автономної роботи та оснащені повним набором інтерфейсних портів. З ними можна переходити з лекцій до кав’ярні чи бібліотеки, забувши про зайві адаптери та постійний пошук розеток. Функція швидкого заряджання відновлює енергію акумулятора до 60% за 49 хвилин, а 14-дюймова модель важить 1,36 кг. Крім того, ноутбуки цієї серії відповідають вимогам військового стандарту надійності MIL-STD 810H.



Нові Vivobook S14 Flip та Vivobook S16 Flip поєднують гнучкість трансформера (розкриття екрана на 360°) з AI-продуктивністю. Користувачі можуть перемикатися між режимами ноутбука, планшета, стенду або перегляду для роботи, творчості, розваг і спільної діяльності.



Пристрої оснащені сенсорними OLED-екранами формату 2K із підтримкою стилуса ASUS Pen 3.0, що гарантує інтуїтивне введення тексту, малювання, навігацію та створення нотаток. Завдяки процесору Snapdragon X із продуктивністю NPU до 45 TOPS, лінійка забезпечує плавний відгук, високу енергоефективність та оптимізацію робочих процесів за допомогою AI для багатозадачності. Аудіотехнології Dolby Audio та ефекти просторового звучання створюють насичений і чіткий звук для стрімінгу, відеодзвінків та розваг.



У режимі максимальної продуктивності із сумарним TDP до 35 Вт пристрої серії Vivobook S Flip підтримують стабільну швидкість під високими навантаженнями, залишаючись тихими й ефективними. Тривалий час автономної роботи (понад 20 годин), підтримка швидкого заряджання та компактний адаптер USB-C потужністю 68 Вт роблять їх ще зручнішими в дорозі.



Ці пристрої виконані в металевому корпусі з елегантним ультрапортативним дизайном. Вага 14-дюймової версії становить 1,41 кг, а 16-дюймової - 1,6 кг. Оновлена серія Vivobook S Flip у блакитному виконанні стане інструментом для роботи на кожен день.

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