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Електронна система Вулик дозволить прискорити надання адміністративних послуг

20 декабря 2024 г., 12:25

Кабмін затвердив постанову яка унормовує систему для автоматизації центрів надання адміністративних послуг Вулик. Система автоматизує запити відвідувачів, обробку документів, перевірку даних і навіть створення звітів. Це допоможе українцям витрачати менше часу на отримання послуг у ЦНАПах, а адміністраторам – якісно оптимізувати цей процес.

Зараз мережа ЦНАП України сягає понад 5 тисяч точок доступу. Через швидке зростання кількості центрів і збільшення запитів від громадян Мінцифра ініціювала оновлення системи. Новий функціонал створено з урахуванням потреб як користувачів, так і надавачів державних послуг, щоб зробити сервіс ще зручнішим та ефективнішим.

Міністерство цифрової трансформації України впроваджує систему Вулик за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що реалізується Академією електронного управління (Естонія).

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