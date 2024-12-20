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ЄБРР надасть 180 млн євро для будівництва об’єктів розподіленої генерації потужністю 270 МВт

20 декабря 2024 г., 10:25
Міністерство розвитку громад та територій України повідомило про підписання гарантійної угоди з ЄБРР на нові проекти.
 
Так проект “Участь АТ “Укрзалізниця” в загальнодержавній системі розподіленої генерації” передбачає отримання траншу на суму 180 млн євро для будівництва об’єктів додаткової розподіленої генерації потужністю до 270 МВт. 
 
Таким чином, Укрзалізниця стане першою державною компанією неенергетичного сектору, яка взяла на себе зобов'язання створити на власних локаціях мережу газопоршневих електростанцій. Це дозволить забезпечити децентралізовану генерацію потужністю до 270 МВт до початку опалювального сезону 2025/2026 років.
 
Зазначається, що підготовка до підписання угод відбувалася в рекордні строки – у жовтні було розпочато переговори між Урядом та ЄБРР, а у грудні досягнуто остаточних домовленостей і укладено угоди. Це дозволить розпочати імплементацію проектів вже у наступному році, що є критично важливим в умовах дефіциту електроенергії.

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