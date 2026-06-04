Acer випускає ноутбук Swift Air 14 на базі процесорів Intel Core Series 3

4 июня 2026 г., 16:35

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Компанія Acer представила два нові ноутбуки в лінійці Swift – Acer Swift Air 14 та Acer Swift Spin 14 AI. Завдяки виділеному нейронному процесору ці тонкі й легкі ноутбуки з Windows 11 здатні виконувати різноманітні задачі за допомогою AI, що забезпечує ексклюзивний досвід використання пристроїв і дає змогу застосовувати передові технології та ефективні вбудовані можливості.



Джеймс Лінь (James Lin), генеральний директор підрозділу ноутбуків в Acer, зазначив: «Окрім нового високопродуктивного ноутбука-трансформера, ми раді представити тонкий і легкий Acer Swift Air 14 на базі найсучасніших процесорів Intel Core Series 3. Цей ноутбук відповідає головному запиту ринку – пропонує передові можливості та функції на базі AI за доступною ціною, поєднуючи високу потужність із витонченим дизайном. Swift Air 14 втілює прагнення Acer зробити передові технології доступнішими для ширшого кола користувачів, приховавши їх в елегантному корпусі, що став візитівкою лінійки Swift».



Джош Ньюман (Josh Newman), генеральний менеджер і віцепрезидент підрозділу споживчих ПК групи клієнтських обчислень Intel, прокоментував: «З виходом процесорів Intel Core Series 3 ми із захопленням спостерігаємо, як вони знаходять застосування в нових стильних пристроях, пропонуючи оптимізовану продуктивність, виняткову автономність і готовність до використання функцій на базі AI. Новий Acer Swift Air 14 є чудовим прикладом того, як завдяки тісній співпраці з партнерами ми випускаємо пристрої, що покращують досвід роботи для студентів, сімей і малого бізнесу. Користувачів вражають продуктивність і можливості цих нових ПК».



Новий Swift Air 14 (SFA14-I31) створений для сучасного життя в русі – відвідування занять, зустрічей із клієнтами чи подорожей назустріч новим пригодам. Ноутбук працює на базі процесорів Intel Core Series 3, забезпечуючи загальну продуктивність платформи до 40 TOPS, а виділений нейронний процесор видає до 17 TOPS. Крім того, акумулятор Swift Air 14 із підтримкою швидкого заряджання забезпечує тривалий час автономної роботи (до 19 годин). Його можна зарядити до 50% за 30 хвилин.



Доступний у шавлієво-зеленому (sage green), морозно-синьому (frost blue), ніжно-рожевому (blossom pink) чи бузковому (lilac purple) кольорах, ноутбук отримав суцільно алюмінієвий корпус. Пристрій легкий – 1,25 кг, але водночас надійний і довговічний. Swift Air 14 легко брати із собою куди завгодно для спільної роботи, оскільки його товщина становить 12,9 мм, а шарнірне кріплення з кутом повороту 180 градусів дає змогу повністю розкривати пристрій. Swift Air 14 відтворює яскраві зображення та розважальний контент, а також відображає програми для роботи й навчання на своєму 14-дюймовому дисплеї WUXGA із частотою оновлення 120 Гц і охопленням 100% колірної палітри sRGB. Візуальну складову доповнюють чотири динаміки, що відтворюють тривимірний просторовий звук завдяки технології DTS X:Ultra, забезпечуючи імерсивний ефект.



Для безпечного з’єднання Swift Air 14 оснащено ІЧ-камерою 1080p, яка покращує якість відеодзвінків і гарантує конфіденційність. Вебкамера забезпечує захист користувачів кількома способами, пропонуючи безпечний вхід за допомогою розпізнавання обличчя через Windows Hello, а також фізичну шторку для захисту конфіденційності. Технологія Acer PurifiedVoice із шумозаглушенням на базі AI та інструменти візуального покращення PurifiedView додатково підвищують якість зв’язку під час відеоконференцій. Swift Air 14 забезпечує дротове та бездротове підключення за допомогою Intel Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3, а також оснащений необхідними портами, зокрема двома Thunderbolt 4 Type-C та Type-A.



Swift Spin 14 AI (SFSP14-I51T) зацікавить досвідчених користувачів, які потребують продуктивності AI-функцій у формфакторі трансформера для ефективної роботи та реалізації творчих завдань у найрізноманітніших умовах. Оснащений процесором Intel Core Ultra 9 386H у максимальній комплектації, ноутбук справляється з найновішими програмами та інструментами на базі AI. Його виділений нейронний процесор забезпечує продуктивність до 50 TOPS (та до 100 TOPS для всієї платформи), що гарантує більш плавну та швидку роботу з використанням смартфункцій, тісніше інтегрованих у робочий процес. Завдяки цьому новий Swift Spin 14 AI може впоратися з широким спектром завдань: від повсякденних (редагування, багатозадачність та відеодзвінки) до проведення трансляцій і запуску невимогливих ігор – і все це з мінімальними затримками. Він також забезпечує до 26 годин автономної роботи, гарантуючи тривале використання на одному заряді для продуктивної роботи в дорозі.



Конструкція трансформера поєднує в собі багатофункціональність, високу міцність і стильний вигляд. Шарнірне кріплення з кутом повороту 360 градусів дає змогу використовувати пристрій у чотирьох режимах: традиційного ноутбука для введення тексту на клавіатурі із системою підсвічування, презентації та демонстрації для перегляду та спільної роботи на сенсорному дисплеї, і, нарешті, планшета для малювання та створення нотаток. Алюмінієвий корпус платиново-сріблястого кольору має сертифікацію MIL-STD-810H за військовими стандартами міцності, що забезпечує додатковий рівень захисту для користувачів, які часто працюють у дорозі. 14-дюймовий скляний IPS-дисплей WUXGA має частоту оновлення 120 Гц для більш плавного відтворення відео та графіки. Екран також підтримує мультисенсорне керування та стилус Acer Active Stylus із Wacom AES 2.0 для зручної навігації, швидкого доступу до програм та точної взаємодії з пером задля створення і підписання документів тощо. Стилус Acer Active Stylus (доступний як опція для Swift Spin 14 AI) підтримує штрихування та 4096 рівнів чутливості до натискання. Можливість комбінувати стилус із новим ноутбуком реалізована для представників творчих професій, працівників, що надають перевагу гібридному формату роботи, та підприємців, які потребують введення за допомогою стилуса.



Завдяки великій кількості портів Acer Swift Spin 14 AI пропонує такий рівень функціональності та гнучкості підключення, з яким не можуть зрівнятися більшість традиційних пристроїв. Технологія Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4 забезпечують швидше та надійніше підключення, а найновіші периферійні пристрої можна підключити через два порти Thunderbolt 4 Type-C, два порти USB Type-A та порт HDMI 2.1. Новий ноутбук також пропонує швидке заряджання потужністю до 100 Вт через вхід постійного струму. ІЧ-камера на 5 Мп із датчиком присутності людини та біометричний сканер відбитків пальців дають змогу виконувати вхід за допомогою Windows Hello, що підвищує безпеку. Вебкамера також оснащена шторкою для захисту конфіденційності, а технологія Acer User Sensing на базі AI виявляє присутність користувача та захищає пристрої від небажаного доступу. Звук і зображення під час відеодзвінків залишаються чіткими завдяки шумозаглушенню на базі AI, а також технологіям покращення аудіо (Acer PurifiedVoice) і відео (PurifiedView).



Нові ноутбуки Swift пропонують низку функцій, які дають змогу користувачам максимально ефективно використовувати можливості AI цих систем. Одне натискання спеціальної кнопки Copilot забезпечує швидкий доступ до інструментів і функцій залежно від того, що робить користувач, стимулюючи творчість і продуктивність завдяки оптимізованому робочому процесу. Крім того, Swift Spin 14 AI – це ПК з Windows 11 Copilot+, що надає унікальні можливості використання AI.



Обидві моделі оснащено набором інструментів AI власної розробки Acer, які оптимізують робочі та творчі процеси. Сюди входять AcerSense та Acer Intelligence Space, які містять спільно розроблені з Intel функції, як-от Acer QR Capture, Acer AI Image Generator, а також Acer Video Speed Controller. Разом ці інтуїтивно зрозумілі рішення пропонують персоналізовані способи роботи, творчості та спілкування, спрощуючи загальну взаємодію з ПК.



Ноутбуки Acer Swift Air 14 (SFA14-I31) та Swift Spin 14 AI (SFSP14-I51T) надійдуть в продаж в Україні в серпні 2026 року.

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