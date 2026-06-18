Microsoft представила Surface Pro та Surface Laptop на базі процесорів Snapdragon X2

18 июня 2026 г., 16:35

0

Tweet

Microsoft офіційно оголосила про запуск наступного покоління своїх флагманських персональних комп'ютерів - 13-дюймового планшета-трансформера Surface Pro та класичних ноутбуків Surface Laptop із діагоналями екрана 13,8 та 15 дюймів.

Головною технологічною особливістю релізу став перехід лінійки на новітні високопродуктивні ARM-процесори Snapdragon X2 від Qualcomm. Споживчі версії пристроїв уже надійшли у продаж у день анонсу, тоді як спеціалізовані корпоративні модифікації Surface for Business з'являться на ринку з 14 липня.

Новий 13-дюймовий Surface Pro позиціонується як універсальний пристрій «2-в-1», що поєднує мобільність планшета з потужністю повноцінної операційної системи Windows 11. Завдяки платформі Snapdragon X2 новинка продемонструвала приріст графічної продуктивності на 53% порівняно з попереднім поколінням. Пристрій стартує за ціною від 1 499 доларів, забезпечує до 15,5 годин автономної роботи та оснащений ультраширококутною Quad HD-камерою з роздільною здатністю 1440p. Окремо покупцям доступна опція преміального OLED-дисплея, що гарантує високу точність передачі кольору. Планшет випускається у кольорах Platinum, Black та Dune, під які адаптована і нова знімна клавіатура Surface Pro Flex Keyboard.

У свою чергу, класичний Surface Laptop із процесором Snapdragon X2 пропонує збільшення графічної потужності до 58%. Модель із діагоналлю 13,8 дюйма забезпечує рекордну автономність до 20 годин, а 15-дюймова версія працює без підзарядки до 19 годин. Вартість ноутбуків починається від 1 599 доларів. Молодша версія отримала ексклюзивний колір Jade, тоді як старша 15-дюймова модифікація була оснащена чіткішим LCD-дисплеєм, щільність пікселів якого зросла з 201 PPI до 262 PPI.

Обидва ноутбуки укомплектовані камерами, які очолили рейтинг профільного ресурсу DXOMARK. Додатково в Surface Laptop та тонку ручку Slim Pen для Surface Pro впроваджено вдосконалену систему тактильної віддачі (haptics), яка фізично реагує на дії користувача у Windows 11 та професійному графічному пакеті Affinity, що відтепер постачається закріпленим у меню «Пуск».

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI