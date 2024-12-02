Маск намагається заблокувати перехід OpenAI на комерційну основу

2 декабря 2024 г., 16:25

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Як повідомляє Reuters, Ілон Маск подав судову заборону до федерального суду з проханням зупинити перетворення OpenAI на повністю комерційний бізнес.

Це останній залп Маска в його триваючому юридичному протистоянні з OpenAI і його генеральним директором Семом Альтманом.

Перший позов проти OpenAI від Маска зʼявився у березні, коли було подано скаргу до суду Сан-Франциско, яка згодом була відкликана, а через кілька місяців повторно подана до федерального суду. У цьому позові адвокати Маска на чолі з Марком Тобероффом (Marc Toberoff) скаржилися на те, що OpenAI порушила низку федеральних законів про рекет (RICO).

Минулого місяця команда юристів Маска розширила цю скаргу, заявивши, що OpenAI і Microsoft також винні в порушенні антимонопольного законодавства, оскільки вони змушували інвесторів погоджуватися на те, що вони не будуть фінансувати конкуруючі компанії, включаючи xAI.

В останньому позові адвокати Маска стверджують, що OpenAI повинна бути позбавлена можливості отримувати будь-які вигоди для бізнесу від «неправомірно отриманої конкурентно чутливої інформації або координації через блокування правління Microsoft-OpenAI».

Представник OpenAI заявив TechCrunch, що «четверта спроба Маска, яка знову повторює ті ж самі скарги, як і раніше, абсолютно безпідставна».

xAI - один з найвідоміших конкурентів OpenAI. Після запуску в липні 2023 року він анонсував альтернативний чат-бот під назвою Grok. Компанія Маска вже залучив понад 6 мільярдів доларів при оцінці в 24 мільярди доларів, і зараз, як кажуть, шукає ще один раунд, який збільшить цей показник до 50 мільярдів доларів.

У новій скарзі адвокати Маска наполягають на тому, що OpenAI і Microsoft прагнуть закріпити своє домінування в індустрії АІ, «перекриваючи конкурентам доступ до інвестиційного капіталу».

Вони стверджують, що OpenAI змушує інвесторів компанії погодитися на умови, які дорівнюють «груповому бойкоту», що обмежує можливості xAI та інших АІ-компаній залучати інвестиційний капітал.

Нагадаємо, OpenAI була заснована в 2015 році як неприбуткова організація, але через чотири роки вона перетворилася на структуру з «обмеженим прибутком», де неприбуткова організація OpenAI стала керівним органом комерційної дочірньої компанії. Зараз OpenAI намагається знову перетворитися на повністю прибуткову суспільно корисну корпорацію, що зробить її набагато привабливішою для інвесторів. В рамках цього плану OpenAI має намір зберегти окрему неприбуткову організацію.

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