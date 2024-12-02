Колишні керівники Android створюють «операційну систему для AI-агентів»

2 декабря 2024 г., 14:35

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Новий стартап, створений колишніми керівниками Android, націлений на розробку операційної системи для AI-агентів. Серед них - Г'юго Барра (Hugo Barra), колишній віцепрезидент Google з управління продуктами Android, який каже, що нова компанія, яка отримала назву «/dev/agents», повернеться до «коріння Android».



Компанії, що займаються розробкою AI, просувають AI-агентів як наступний великий стрибок у розвитку інструментів AI, обіцяючи цифрових помічників, які зможуть виконувати завдання й ухвалювати рішення автономно і без участі людини. Такі компанії, як Microsoft, Google та OpenAI, планують запустити якусь версію цієї концепції як продукт у найближчі кілька місяців.



«Ми бачимо перспективи AI-агентів, але нам, розробникам, занадто складно створити щось хороше», - зазначив співзасновник і генеральний директор /dev/agents Девід Сінглтон (David Singleton). Колишній віцепрезидент із розробки Android у Google сказав, що індустрії потрібен «момент, подібний до Android, для AI».



Компанія працює над хмарною «операційною системою нового покоління для AI-агентів», яка «дасть змогу довіреним агентам працювати з користувачами на всіх їхніх пристроях», - написав Девід Сінглтон у повідомленні на сайті X. За його словами, AI-агентам «знадобляться нові моделі користувальницького інтерфейсу, переосмислена модель конфіденційності та платформа для розробників, яка радикально спростить створення корисних агентів».



Хьюго Барра, який обіймає посаду головного директора з продуктів /dev/agents, був відомим публічним обличчям Android у Google і керував проєктом у його ранньому підлітковому віці. Пізніше він працював у Xiaomi, а потім очолив команду Oculus VR від Facebook. Зазначається, що до нього і Сінглтона в /dev/agents приєдналися технічний директор Фікус Кіркпатрік (Ficus Kirkpatrick), один із перших інженерів Android, який був віцепрезидентом з AR і VR у Meta, і головний дизайнер Ніколас Джиткофф (Nicholas Jitkoff), який займався дизайном ChromeOS.

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