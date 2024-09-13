Пов'язаний з AI попит на графічні процесори неминуче скінчиться

13 сентября 2024 г., 17:25

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Методи генеративного штучного інтелекту, які потребують спеціального обладнання, «приречені», вважає керівник відділу досліджень штучного інтелекту аналітичної компанії Gartner. Потужне апаратне забезпечення зазвичай необхідне лише на початковому етапі розвитку технології, коли наявні методи програмування ще не допрацьовані.

Виступаючи на тематичній конференції, Ерік Бретену (Erick Brethenoux) зазначив, що за 45 років, які він спостерігає за розвитком AI, численні постачальники апаратного забезпечення пропонували спеціалізовані комплекти для робочих навантажень AI. І всі вони зрештою зазнали невдачі, як тільки звичайні обчислювальні пристрої змогли впоратися з цією роботою. А це неминуче, оскільки інакше, якщо не знайти елегантніший спосіб програмування, додаток AI помирає.

Втім, на думку фахівця, організації можуть отримувати вигоду від штучного інтелекту й без генеративного AI. Оскільки його практична цінність виправдовується лише у 5% випадків використання. І бізнес-користувачі вже засвоїли цей урок. За словами Бретену, у період з кінця 2022 до початку 2024 компанії досліджували генеративний AI. В більшості випадків це призвело до повернення організацій до AI, який вони вже використовували, або до «комбінованого AI», що передбачає застосування генеративного AI разом з традиційними методами, такими як машинне навчання, графіки знань або системи, що базуються на правилах.

Прикладом роботи композитного AI може бути генеративний AI, який створює текст для опису результатів роботи програм технічного обслуговування. Як от рішення для аналізу журналів брандмауерів. Які тепер, завдяки генеративному AI, можуть давати рекомендації щодо дій, необхідних для покращення безпеки, та навіть створювати відповідні правила для брандмауерів.

Ще один аналітик Gartner Берн Елліот (Bern Elliot) зі свого боку зазначив, що генеративний AI не має здатності мислити та виробляє лише «імовірнісну послідовність» контенту. Попри це ажіотаж навколо Gen AI в кілька разів перевищив попередників. Значною мірою через те, що від нього жадають розв'язання задач, для яких він не створений. Головне його призначення – швидка генерація контенту, пошук знань і забезпечення роботи діалогових інтерфейсів користувача. І навіть у цих ролях Gen AI все ще недостатньо надійна технологія.

Попри те, що завдяки вдосконаленню генеративного AI частота його «галюцинацій» (тобто відповідей, які не мають під собою жодних підстав) знизилася до одного-двох відсотків, це не є ознакою зрілості технології. Тому що в разі насправді масового використання навіть такий відсоток помилок матиме дуже негативні наслідки.

Тому фахівці вважають, що наразі безпечнішим підходом є використання комбінованого AI, коли як запобіжник діятимуть розвиненіші технології, що перевірятимуть результати роботи Gen AI.

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