За два роки вебдоступність державних сайтів покращилася на 12%

12 мая 2023 г., 11:25

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Сайти органів влади стають доступнішими для людей, які мають, наприклад, порушення зору чи слуху. Про це свідчать результати другого моніторингу базової доступності вебресурсів органів виконавчої влади центрального та місцевого рівнів, проведеного на замовлення «Програми розвитку ООН» (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки уряду Швеції.

За результатами дослідження, 73 сайти зі 100 проаналізованих на початок 2023 року мали базову доступність на середньому рівні та вище середнього. У 2021 році показники були нижчими – 61 сайт зі 100.

Так, найчастіше на держсайтах трапляються такі проблеми доступності:

відсутність механізму для швидкого переходу до основного вмісту;

низька контрастність тексту;

відсутність видимого індикатора фокуса під час навігації за допомогою клавіатури та тексту для гіперпосилань;

наявність помилок у коді сторінки.

У звіті також містяться рекомендації, як виправити помилки вебдоступності. Крім того, для державних органів розроблено спеціальну методику, завдяки якій розробники та адміністратори держсайтів можуть самостійно виявити та виправити помилки майже без сторонньої технічної допомоги.

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