У червні енергетики повернули світло для майже 4 млн споживачів

6 июля 2026 г., 10:25

Міністерство енергетики України повідомило, що протягом червня українські енергетики відновили електропостачання для майже 4 млн споживачів, які були знеструмлені внаслідок російських атак та бойових дій.

Відновлювальні роботи тривали в регіонах, де енергетична інфраструктура зазнала пошкоджень внаслідок російських атак та бойових дій. Попри складну безпекову ситуацію, енергетики оперативно усували наслідки обстрілів і повертали електропостачання споживачам.

Найбільшу кількість споживачів заживлено у Сумській, Донецькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях та місті Києві.

Загалом від початку 2026 року українські енергетики повернули світло понад 22 мільйонам споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій та російських атак.

Українські енергетики щоденно відновлюють електропостачання в усіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація, повертаючи світло мільйонам громадян і підтримуючи стабільну роботу енергосистеми.

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