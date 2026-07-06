Microsoft створює підрозділ Frontier Company та інвестує 2,5 млрд дол. в індустріальну АІ-інженерію

6 июля 2026 г., 9:35

0

Tweet

Корпорація Microsoft оголосила про створення нового операційного підрозділу Microsoft Frontier Company, який фокусуватиметься на масштабуванні та безпосередньому впровадженні передових систем штучного інтелекту для корпоративних клієнтів по всьому світу.

Компанія виділяє на запуск та розвиток нової структури інвестиції обсягом 2,5 млрд дол. Як зазначив CEO Microsoft Commercial Business Джадсон Альтхофф (Judson Althoff), головним завданням підрозділу стане інтеграція 6000 профільних галузевих інженерів та експертів безпосередньо в бізнес-процеси клієнтів для спільного проектування, розгортання та безперервного вдосконалення АІ-моделей на основі вимірюваних фінансових результатів.

Також підкреслюється, що концепція Microsoft Frontier Company виходить за рамки стандартної практики передового інженерного розгортання (Forward Deployed Engineering) і базується на принципі «Інтелект + Довіра». Створювана інфраструктура покликана забезпечити клієнтам можливість нарощувати свій унікальний корпоративний IQ (власні дані, експертизу та робочі процеси) без ризику втрати інтелектуальної власності. Альтхофф підкреслив безкомпромісну позицію корпорації, раніше озвучену кервіником компанії Сатьєю Наделлою (Satya Nadella) - конфіденційна інформація та конкурентні переваги клієнтів ніколи не використовуватимуться для навчання сторонніх моделей. Нова платформа забезпечить організаціям повну свободу вибору та захист від прив'язки до одного постачальника, дозволяючи запускати оптимізовані під конкретні сценарії моделі від OpenAI, Anthropic, Microsoft AI або рішення з відкритим кодом.

Вказується, що новий підрозділ уже продемонстрував перші результати в межах пілотних проєктів із такими великими партнерами, як Лондонська фондова біржа (LSEG), Unilever, Land O’Lakes та Novo Nordisk. Зокрема, у співпраці з LSEG інженери інтегрували штучний інтелект у платформу LSEG Workspace, що дозволило фінансовим аналітикам оперативно опрацьовувати складні запити за структурованим та неструктурованим контентом. Для досягнення глобального масштабу Microsoft залучає свою партнерську екосистему системних інтеграторів, включаючи Accenture, Capgemini, EY, KPMG та PwC.

Президентом Microsoft Frontier Company призначено Родріго Кеде Ліму (Rodrigo Kede Lima), який має 30-річний досвід роботи в індустрії та останні шість років керував масштабними трансформаціями комерційного сектору Microsoft в Америці та Азії.

Створення підрозділу Microsoft Frontier Company з бюджетом у 2,5 млрд дол. та штатом із 6000 інженерів є стратегічною відповіддю на головний виклик корпоративного АІ-ринку у 2026 році — перехід від хаотичних експериментів до практичного вимірювання повернення інвестицій (ROI). Протягом попередніх років великий бізнес активно купував ліцензії на базові мовні моделі, проте більшість проєктів так і залишилися на стадії внутрішніх тестів, не приносячи реального прибутку. Направляючи тисячі своїх інженерів безпосередньо «в поле» до клієнтів, Microsoft намагається закрити цей розрив і перетворити абстрактні технології на кастомні автономні агентурні процеси, здатні оптимізувати ланцюжки постачань, аудит та управління фінансами під конкретні індустріальні ніші.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI