Huawei прагне розробити власну пам'ять HBM всупереч санкціям США

30 апреля 2024 г., 12:35

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За даними The Information, у рамках стратегічного маневру, спрямованого на обхід обмежень, накладених санкціями США, компанія Huawei прискорює зусилля зі створення виробництва в Китаї пам'яті високої пропускної здатності (HBM). Цей крок спрямований на усунення обмежень, які заважали компанії просуватися в секторах штучного інтелекту і високопродуктивних обчислень (HPC). Технологія HBM відіграє ключову роль у підвищенні продуктивності процесорів для AI та високопродуктивних обчислень шляхом усунення вузьких місць у пропускній здатності пам'яті. Усвідомлюючи її важливість, компанія Huawei створила консорціум, до якого увійшли виробники пам'яті, які підтримуються китайським урядом, і відомі напівпровідникові компанії, такі як Fujian Jinhua Integrated Circuit. Цей консорціум націлений на розвиток технології пам'яті HBM2, яка має вирішальне значення для процесорів Huawei серії Ascend, призначених для додатків штучного інтелекту.



Ініціатива Huawei з'явилася в той момент, коли компанія зіткнулася з проблемами доступу до HBM із зовнішніх джерел, що вплинуло на доступність її процесорів для AI на ринку. Попри перешкоди, як-от міжнародні правила, що обмежують продаж передового обладнання для виробництва мікросхем до Китаю, зусилля Huawei підкреслюють ширше прагнення Китаю до самодостатності у сфері критично важливих технологій, необхідних для AI та суперкомп'ютерів. Інвестуючи у виробництво HBM всередині країни, Huawei прагне забезпечити стабільний ланцюжок постачання цих життєво важливих компонентів, знизивши залежність від зовнішніх постачальників. Цей стратегічний крок не тільки демонструє стійкість Huawei в подоланні геополітичних викликів, а й підкреслює рішучість Китаю зміцнювати свою технологічну незалежність перед обличчям зовнішнього тиску. Оскільки глобальний технологічний ландшафт продовжує розвиватися, крок Huawei з розроблення вітчизняної пам'яті HBM може мати далекосяжні наслідки для можливостей Китаю в галузі штучного інтелекту і високопродуктивних обчислень, позиціонуючи країну як значущого гравця в галузі пам'яті.

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