Intel анонсувала технологію Thunderbolt Share

16 мая 2024 г., 16:35

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Компанія Intel оголосила про випуск Thunderbolt Share - нового програмного рішення, що дає змогу організувати взаємодію між ПК, що докорінно змінює спосіб взаємодії користувачів із двома комп'ютерами. Thunderbolt Share пропонується з деякими ПК і аксесуарами з портами Thunderbolt 4 або Thunderbolt 5, забезпечуючи спільний доступ до екрана і швидке передавання файлів з ПК на ПК для більш гнучких і продуктивних робочих процесів.



«Ми раді, що продовжуємо лідирувати в галузі рішень для підключення за допомогою технології Thunderbolt. Thunderbolt Share втілює в життя наше прагнення виводити на ринок інноваційні рішення та надавати користувачам нові можливості для отримання максимальної віддачі від своїх ПК». Тепер користувачі можуть безперешкодно отримувати доступ до одного ПК з іншого на швидкостях технології Thunderbolt. Це справді змінює уявлення про те, як користувачі можуть бути продуктивнішими та ефективнішими", - говорить Джейсон Зіллер (Jason Ziller), віцепрезидент Intel і генеральний менеджер підрозділу клієнтських підключень. Thunderbolt Share, заснований на мережевих можливостях Thunderbolt, дає змогу користувачам просто й ефективно взаємодіяти з двома ПК - рішення, вигідне для користувачів кількох комп'ютерів».



Творчі працівники зможуть підвищити продуктивність завдяки робочим процесам на кількох ПК і легкій співпраці між колегами, а також спільно використовувати периферійні пристрої, яким надається перевага. Споживачі та бізнес-професіонали зможуть поліпшити ергономіку завдяки спільним моніторам і максимально ефективно використовувати робочий простір за допомогою декількох ПК. Технологія Thunderbolt має достатню пропускну здатність і низьку затримку, щоб забезпечити ці можливості з якістю і досвідом, які необхідні користувачам.



Сумісне з ПК з інтерфейсом Thunderbolt 4 або Thunderbolt 5, що працюють під управлінням операційної системи Windows, рішення Thunderbolt Share використовує високу пропускну здатність і низьку затримку технології Thunderbolt для забезпечення:



- Плавного спільного доступу до екрана без стиснення з надчутливим керуванням мишею і клавіатурою між ПК, що забезпечує безперебійну візуальну роботу.



- Швидкого передавання файлів між двома ПК за допомогою простого перетягування, синхронізації тек і легкого перенесення файлів зі старого ПК на новий.



- Зручної спільної роботи користувачів над великими файлами.



- Підтримки прямого з'єднання між ПК або через аксесуари Thunderbolt з кількома портами, наприклад док-станцію Thunderbolt або монітор.



- Приватного та безпечного з'єднання, яке не впливає на продуктивність Wi-Fi, Ethernet або хмарної мережі.



За допомогою Thunderbolt Share користувачі ПК можуть ще більше розширити можливості підключення, які забезпечують продукти, сертифіковані за технологією Thunderbolt.

Thunderbolt Share буде доступний на деяких ПК та аксесуарах, починаючи з другої половини 2024 року. Зазначено, що слід очікувати найближчі анонси від таких компаній, як Lenovo, Acer, MSI, Razer, Kensington, Belkin, Promise, Plugable, OWC та інших.

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